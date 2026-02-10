Hombre de 80 años se ganó la lotería y terminó en prisión: montó una red de narcotráfico con el premio

Lo que inicialmente parecía convertirse en el sueño de cualquier jubilado, se transformó en un caso criminal que involucra a un hombre de 80 años de edad que utilizó su fortuna ganada en la lotería para financiar un imperio de fabricación y distribución de drogas.

El protagonista de esta historia es John Eric Spiby, un adulto mayor residente de la ciudad de Manchester, Inglaterra, que en los últimos días fue condenado a 16 años y 6 meses de prisión.

Spiby se ganó en el 2010 un premio de 2,77 millones de euros, una cifra que en la actualidad estaría cerca a los 12.000 millones de pesos colombianos y que en parte le permitiría vivir con importantes comodidades.

Sin embargo, una vez recibido el premio, el adulto mayor comenzó de forma clandestina en un establo modificado de su propia granja a distribuir fármacos ilegales.

El hombre creó una organización que se especializaba en la fabricación de pastillas de etizolam, un potente tranquilizante que comercializaban falsamente como Valium (diazepam) y que, según las autoridades, son altamente peligrosas ya que el etizolam puede ser entre seis y diez veces más fuerte que el medicamento real. Su consumo ilegal fue responsable del 58% de las muertes por drogas en Escocia en 2021.