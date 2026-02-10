x

Hombre de 80 años se ganó la lotería y terminó en prisión: montó una red de narcotráfico con el premio

El adulto mayor invirtió lo ganado en una lotería en maquinaria de alta tecnología para la producción de sustancias ilícitas. Su hijo también estaba involucrado en la organización criminal.

  John Eric Spiby fue condenado debido a la fabricación y distribución de sustancias ilegales, una actividad a la cual se dedicó luego de ganarse el premio millonario de una lotería. Fotos: Getty Images y Policía Manchester
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 3 horas
Lo que inicialmente parecía convertirse en el sueño de cualquier jubilado, se transformó en un caso criminal que involucra a un hombre de 80 años de edad que utilizó su fortuna ganada en la lotería para financiar un imperio de fabricación y distribución de drogas.

El protagonista de esta historia es John Eric Spiby, un adulto mayor residente de la ciudad de Manchester, Inglaterra, que en los últimos días fue condenado a 16 años y 6 meses de prisión.

Spiby se ganó en el 2010 un premio de 2,77 millones de euros, una cifra que en la actualidad estaría cerca a los 12.000 millones de pesos colombianos y que en parte le permitiría vivir con importantes comodidades.

Sin embargo, una vez recibido el premio, el adulto mayor comenzó de forma clandestina en un establo modificado de su propia granja a distribuir fármacos ilegales.

El hombre creó una organización que se especializaba en la fabricación de pastillas de etizolam, un potente tranquilizante que comercializaban falsamente como Valium (diazepam) y que, según las autoridades, son altamente peligrosas ya que el etizolam puede ser entre seis y diez veces más fuerte que el medicamento real. Su consumo ilegal fue responsable del 58% de las muertes por drogas en Escocia en 2021.

Justamente en ese año la red criminal trasladó la producción de la granja de Spiby a una bodega industrial en Salford. Para encubrir sus actividades, la red utilizaba una empresa fachada llamada Nutra Inc. y se comunicaba mediante EncroChat, una plataforma de mensajería encriptada comúnmente usada por organizaciones criminales, según mencionaron medios ingleses.

El desmantelamiento de la banda se produjo tras una investigación policial que culminó en abril de 2022 con la intercepción de una entrega masiva de casi 2,5 millones de pastillas frente a un hotel en Mánchester, un cargamento valorado en unos 77 millones de euros.

Se estima que esta red criminal llegó a gestionar un capital de entre 56 y 332 millones de euros. Inclusive, el hijo del adulto mayor, John Colin Spiby Jr., llegaba a alardear en los chats encriptados, bromeando con que su éxito empresarial podía competir con figuras como Elon Musk y Jeff Bezos, revelaron las autoridades.

El juicio, celebrado días atrás en el tribunal de Bolton, reveló el nombre de los implicados en esta organización criminal. El hijo del jubilado, John Colin Spiby Jr. , de 37 años, era el encargado de las labores manuales y manipulación de mercancía. Fue condenado a 9 años de prisión.

Callum Dorian, de 35 años, era considerado por las autoridades británicas como el cerebro estratégico y responsable de los vínculos con otras redes. La condena recibida fue de 12 años.

Lee Ryan Drury, de 45 años, era un colaborador clave y fue condenado a 9 años y 9 meses. John Eric Spiby , líder y financiador de la banda, fue condenado a 16 años y 6 meses de cárcel, pues aparte de los cargos por narcotráfico, se le hallaron armas de fuego y munición en su posesión.

