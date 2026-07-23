¿En cuánto subiría la gasolina si aprueban la nueva reforma tributaria de Petro? Sería un duro golpe para el bolsillo

Los cambios tributarios propuestos por el Gobierno para los combustibles podrían traducirse en un incremento acumulado de $1.942 por galón en la gasolina corriente y de $1.331 por galón en el ACPM al cierre de 2028, según cálculos del gremio Somos Uno, organización que representa a las estaciones de servicio del país. El gremio advirtió que, además del impacto sobre los consumidores, la iniciativa tendría efectos sobre transportadores, productores y la sostenibilidad financiera de cientos de estaciones de servicio. El estudio fue elaborado con base en la estructura oficial de precios publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en junio de 2026 y en el articulado del proyecto de reforma tributaria radicado por el Gobierno el pasado 20 de julio. David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, sostuvo que, de aprobarse el proyecto en su forma actual, el primer ajuste se produciría el 1 de enero de 2027. En esa fecha, la gasolina corriente subiría $860 por galón, al pasar de $16.291 a $17.151, mientras que el ACPM aumentaría $841, hasta alcanzar los $12.417 por galón.

Gobierno propone recauda 7,5 billones de pesos por IVA a combustibles

De acuerdo con el análisis del gremio, el incremento no se limitaría al ajuste previsto para comienzos de 2027. Posteriormente, el gravamen al alcohol carburante contemplado para julio de 2027 y el aumento del IVA aplicado al ingreso del productor hasta el 19%, previsto para enero de 2028, completarían el incremento acumulado proyectado tanto para la gasolina como para el diésel.

Jiménez Mejía aseguró que el proyecto presenta tres problemas estructurales. El primero, afirmó, está relacionado con el componente ambiental de la reforma. Según anotó, mientras el Gobierno proyecta recaudar $7,58 billones por concepto del IVA a los combustibles en 2028, el componente ambiental representaría apenas $218.000 millones. Además, cuestionó que el proyecto contemple gravar con IVA el alcohol carburante y los biocombustibles, pese a que la misma iniciativa reconoce que estos no hacen parte de los combustibles fósiles.

¿Por qué el gremio advierte un mayor impacto sobre el transporte y los alimentos?

El segundo reparo de Somos Uno se refiere al tratamiento del IVA para el ACPM. Según Jiménez, la reforma rompería el principio del IVA plurifásico al excluir la venta minorista del diésel, lo que convertiría el impuesto en un costo adicional para los transportadores, el sector agropecuario y la industria. Consulte: Gobierno electo de Abelardo de la Espriella rechaza reforma tributaria de $21,9 billones “No sería un IVA descontable sino un impuesto en cascada que terminaría incorporándose al precio del transporte de carga, de los alimentos y de buena parte de la producción nacional”, afirmó el líder gremial. El tercer aspecto señalado por el gremio corresponde al efecto ambiental de la propuesta. Según su análisis, la experiencia reciente demuestra que los incrementos en el precio de los combustibles no reducen significativamente el consumo, por lo que la medida tendría un elevado potencial de recaudo, pero un impacto limitado sobre la disminución de emisiones contaminantes.

Un golpe de $928.000 millones anuales

El gremio también manifestó preocupación por el IVA que recaería sobre el margen regulado de las estaciones de servicio. Según los cálculos presentados, gravar ese margen representaría un incremento cercano a $219 por galón, equivalente a aproximadamente $928.000 millones al año.

Jiménez Mejía sostuvo que, contrario a lo planteado por el Ministerio de Hacienda, muchas estaciones de servicio no podrían trasladar ese costo al consumidor debido al esquema regulado de precios vigente, por lo que tendrían que asumir directamente el impuesto, reduciendo de forma significativa sus márgenes de operación. Ante este panorama, el gremio solicitó al Gobierno y al Congreso modificar varios apartados del proyecto antes de su aprobación. Entre las propuestas planteadas se encuentra corregir el tratamiento tributario del ACPM para mantener el IVA plurifásico y evitar un impuesto en cascada; conservar la exclusión del IVA para el alcohol carburante y los biocombustibles; incorporar el IVA sobre el margen minorista como un componente independiente dentro de la estructura oficial de precios y aplazar la expedición del Proyecto de Resolución CREG 704-015 hasta que el Congreso defina el texto definitivo de la reforma. El dirigente gremial aseguró que el sector reconoce la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, pero insistió en que el diseño del proyecto debe evitar consecuencias sobre el abastecimiento nacional. “No nos oponemos a contribuir, pero el diseño debe ser técnicamente correcto. El problema fiscal es real y no lo negamos. Estamos dispuestos a discutir cuánto debe aportar el sector. Lo que pedimos es que el impuesto se cobre donde el legislador decida cobrarlo y no donde una omisión de diseño lo termine depositando. En 226 municipios de Colombia existe una sola estación de servicio; si el margen deja de cubrir los costos de operación, no habrá quien garantice el abastecimiento de combustibles”, concluyó Jiménez. Entérese: Solo 12,2 % de los vehículos en Colombia tiene seguro voluntario Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas