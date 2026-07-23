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Colombia se mantiene invicta en la Copa Sudamericana de voleibol femenino que se disputa en Lima, Perú

Las cafeteras ya derrotaron a Venezuela y Ecuador 3-0 y este viernes se miden a Argentina.

  • Esta es la Selección Colombia que disputa la Copa Sudamericana de voleibol femenino en Lima, Perú. FOTO CORTESÍA Copa Sudamericana-Lima
    Esta es la Selección Colombia que disputa la Copa Sudamericana de voleibol femenino en Lima, Perú. FOTO CORTESÍA Copa Sudamericana-Lima
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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El técnico brasileño Guilherme Schmitz se mostró complacido por el nivel que está mostrando la Selección Colombia de voleibol femenina, en la Copa Sudamericana que se disputa en Lima, Perú y en la cual ajusta dos triunfos.

Sin permitir que sus rivales ganen ningún set, las colombianas han superado a Venezuela y Ecuador con resultados de 3-0, con parciales de 25-19, 25-14 y 25-11 ante las jugadoras venezolanas y 25-14, 25-9 y 25-13 ante las ecuatorianas.

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La siguiente salida de las colombianas será este viernes, en Lima ante la selección de Argentina, duelo previsto para las 3:45 de la tarde.

En el equipo nacional que lideran María Alejandra Marín, Dayana Segovia, Ivonne Montaño, Ana Karina Olaya, Valerín Carabalí, Melissa Rangel y Karen Rentería, el equipo tiene a las antioqueñas Juliana Toro, Isabella Arroyave y Doris Manco, quienes han sido claves para la buena campaña.

Precisamente, Arroyave fue una de las que entregó sus impresiones tras la victoria ante Ecuador. “Estamos muy contentas porque gracias a estos resultados ya estamos en semifinales, y con cupo a Preolimpicos, que era uno de los objetivos del grupo”.

Así mismo afirmó que, “ahora ante Argentina vamos a disputar un duelo en el que esperamos seguir fuertes y con el aporte de cada una luchar por el triunfo. Todas estamos aprovechando este proceso de recambio en la Selección para darlo todo y mantenernos en lo más alto”.

Vea además: Doris Sofía, la antioqueña que da pasos de gigante en la Selección Colombia de voleibol

Con sus victorias Colombia lidera el Grupo B con seis puntos, seguidas de Argentina con 3, por lo que el duelo de este viernes es el clásico del grupo.

En el A, el liderato está compartido entre Brasil y Chile, que suman tres puntos. Los dos primeros equipos de cada fase pasarán directamente a la semifinal, en busca de llegar al duelo por el título del torneo.

En la semifinal se presentarán los cruces y el primero del grupo A se medirá al segundo del B y el primero del B ante el segundo del A, respectivamente.

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Hay que recordar también que, además de la Copa Sudamericana, la selección femenina tiene previsto participar en eventos internacionales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, el Campeonato Sudamericano en Brasil y los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina.

El cuerpo técnico de Colombia femenina cuenta también con el entrenador antioqueño Hernán Osorio, y lo complementan el preparador físico, Julián Camelo; el fisioterapeuta Luis M. Ledesma y el estadístico Omar Mora.

Preguntas y respuestas

¿A qué hora y cuándo juega Colombia vs. Argentina en la Copa Sudamericana de Voleibol Femenino?
El partido entre Colombia y Argentina se disputará este viernes a las 3:45 p. m. (hora local) en Lima, Perú. Este encuentro definirá el liderazgo absoluto del Grupo B.
¿Qué resultados ha obtenido Colombia en la Copa Sudamericana de Voleibol Femenino en Lima?
Colombia ha ganado sus dos partidos por marcador de 3-0: venció a Venezuela con parciales de 25-19, 25-14 y 25-11, y superó a Ecuador con parciales de 25-14, 25-9 y 25-13.
¿Cómo va la tabla de posiciones del Grupo B en la Copa Sudamericana de Voleibol?
Colombia lidera el Grupo B con 6 puntos, producto de sus dos victorias consecutivas sin ceder ningún set, seguida por Argentina en el segundo lugar con 3 puntos.

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