Fundación Éxito invirtió más de $23.700 millones en 2025 para combatir la desnutrición infantil

La Fundación Éxito presentó su informe de gestión 2025 con resultados que reflejan una ampliación de su impacto social en el país, al integrar nuevas líneas de acción más allá de la nutrición infantil.

La organización reportó una inversión social de $23.757 millones y la atención de 69.909 niños y niñas en 32 departamentos y 191 municipios.

El balance del año confirma un giro hacia un modelo de intervención integral que combina nutrición, salud mental y educación para el empleo, con el objetivo de generar condiciones más sostenibles para el desarrollo de la niñez en contextos de pobreza.

Durante 2025, la Fundación consolidó tres pilares estratégicos. El primero sigue siendo la nutrición materno-infantil, enfocada en erradicar la desnutrición crónica en los primeros mil días de vida.

A esto se sumó el programa “Vivir Plenamente”, que incorpora la salud mental como eje clave de intervención, impactando a más de 10.800 niños a través del acompañamiento a padres y cuidadores.

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El tercer frente es la educación para el empleo, dirigido principalmente a madres beneficiarias, con el propósito de cerrar brechas socioeconómicas y promover movilidad social.

Para Carlos Calleja Hakker, presidente ejecutivo del Grupo Éxito, este enfoque responde a una visión integral del desarrollo humano: “Si la nutrición es el cimiento, la salud mental son las paredes y el empleo el techo, lo que buscamos es construir una casa sólida para que las personas puedan desarrollarse plenamente”.