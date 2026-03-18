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Fundación Éxito invirtió más de $23.700 millones en 2025 para combatir la desnutrición infantil

La Fundación Éxito presentó su balance 2025, en el que destaca la evolución de su estrategia para atender de forma integral a la niñez y sus familias.

  • La nutrición en la primera infancia sigue siendo el eje central de la Fundación Éxito. FOTO: EL COLOMBIANO
    La nutrición en la primera infancia sigue siendo el eje central de la Fundación Éxito. FOTO: EL COLOMBIANO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
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La Fundación Éxito presentó su informe de gestión 2025 con resultados que reflejan una ampliación de su impacto social en el país, al integrar nuevas líneas de acción más allá de la nutrición infantil.

La organización reportó una inversión social de $23.757 millones y la atención de 69.909 niños y niñas en 32 departamentos y 191 municipios.

El balance del año confirma un giro hacia un modelo de intervención integral que combina nutrición, salud mental y educación para el empleo, con el objetivo de generar condiciones más sostenibles para el desarrollo de la niñez en contextos de pobreza.

Durante 2025, la Fundación consolidó tres pilares estratégicos. El primero sigue siendo la nutrición materno-infantil, enfocada en erradicar la desnutrición crónica en los primeros mil días de vida.

A esto se sumó el programa “Vivir Plenamente”, que incorpora la salud mental como eje clave de intervención, impactando a más de 10.800 niños a través del acompañamiento a padres y cuidadores.

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El tercer frente es la educación para el empleo, dirigido principalmente a madres beneficiarias, con el propósito de cerrar brechas socioeconómicas y promover movilidad social.

Para Carlos Calleja Hakker, presidente ejecutivo del Grupo Éxito, este enfoque responde a una visión integral del desarrollo humano: “Si la nutrición es el cimiento, la salud mental son las paredes y el empleo el techo, lo que buscamos es construir una casa sólida para que las personas puedan desarrollarse plenamente”.

Impacto social y alianzas en todo el país

El informe destacó que la Fundación trabajó con 118 instituciones aliadas, incluyendo 43 gobiernos locales, lo que permitió llegar a territorios donde habita cerca del 35% de la población colombiana.

A través de estas alianzas, se beneficiaron más de 20.000 niños adicionales en 142 municipios, con proyectos enfocados en nutrición, bienestar y fortalecimiento institucional.

Además, la organización mantuvo presencia activa en emergencias, destinando recursos para atender crisis como la ola invernal, el sismo en Cundinamarca y la situación en Catatumbo, con ayudas que incluyeron paquetes alimentarios y atención a la primera infancia.

Resultados en nutrición y retos del país

InfogrÃ¡fico
Fundación Éxito invirtió más de $23.700 millones en 2025 para combatir la desnutrición infantil

Uno de los pilares financieros del modelo sigue siendo la participación de los ciudadanos. En 2025, la Fundación alcanzó un recaudo total de $38.364 millones, impulsado principalmente por donaciones en puntos de venta, aportes de clientes y la comercialización de material reciclado.

Solo a través de las llamadas “Goticas” (donaciones que hacen los clientes con vueltos en los supermercados) más de 2,8 millones de clientes contribuyeron, permitiendo financiar programas de nutrición en 23 departamentos.

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Resultados en nutrición y retos del país

El informe también evidencia avances en indicadores de salud infantil. Por ejemplo, hasta el 81,3% de los niños menores de dos años atendidos mostró mejoría en indicadores de desnutrición aguda . Sin embargo, persisten retos estructurales: en Colombia, 1 de cada 9 niños menores de cinco años presenta desnutrición crónica.

Estos resultados se dan en un contexto donde la pobreza y la inseguridad alimentaria siguen afectando a gran parte de la población vulnerable, especialmente en hogares con primera infancia.

Un llamado a la acción colectiva

Desde la Fundación, el mensaje es claro: el impacto logrado depende del trabajo conjunto entre sector privado y ciudadanía.

“El país puede contar con nosotros. Estamos comprometidos hoy, mañana y siempre con esta obra que busca dignificar la vida y construir oportunidades”, afirmó Calleja.

El informe concluyó que avanzar hacia una Colombia con mayor equidad social requiere mantener e incluso ampliar este tipo de intervenciones integrales, en un momento en el que la niñez sigue siendo uno de los grupos más vulnerables del país.

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