Fracking en EE. UU. le salva el año a Ecopetrol en medio de la peor caída de utilidades desde la pandemia

En el primer semestre de 2025, Ecopetrol produjo en promedio 750.000 barriles diarios de petróleo. La cifra no es menor, pero la verdad es que buena parte del mérito no está en Colombia, sino en Estados Unidos.
El Permian, el yacimiento de no convencionales en el que la petrolera colombiana es socia de Occidental Petroleum (WeAreOxy), creció 15,8% y se consolidó como el salvavidas de la compañía.
Hoy, el fracking en esta región texana representa el 15% de la producción total del Grupo Ecopetrol.
Paradójicamente, este mismo proyecto es uno de los que el presidente Gustavo Petro ha insistido en vender, pese a que en este momento es la columna vertebral de la producción.