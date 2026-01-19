Foro de Davos 2026: mientras Petro deja la silla vacía, Trump llega con histórica delegación

El Foro Económico Mundial (WEF) inició en Davos, Suiza, una de sus ediciones más ambiciosas y complejas. El 2026 marca un antes y un después en la organización, pues es la primera cita en 56 años que no cuenta con la conducción de su fundador, Klaus Schwab, quien se retiró el año pasado.
El relevo quedó en manos de Larry Fink, CEO de BlackRock, y André Hoffmann, de la farmacéutica Roche, quienes asumieron una copresidencia interina en un momento récord. Según datos de la organización, el foro congrega a cerca de 3.000 participantes de 130 países, incluyendo a 64 jefes de Estado y de Gobierno bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.