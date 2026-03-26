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Dólar cambiará: billetes incluirán la firma del presidente Donald Trump

Estados Unidos emitirá billetes con firma de Donald Trump, medida inédita que coincide con los 250 años de independencia y refuerza simbolismo del dólar.

  • Estados Unidos incluirá la firma de Donald Trump en sus billetes como parte de la conmemoración de los 250 años de independencia. FOTO GETTY.
    Estados Unidos incluirá la firma de Donald Trump en sus billetes como parte de la conmemoración de los 250 años de independencia. FOTO GETTY.
  • El Gobierno también aprobó una moneda de oro conmemorativa con la imagen del presidente y símbolos nacionales. FOTO EL COLOMBIANO.
    El Gobierno también aprobó una moneda de oro conmemorativa con la imagen del presidente y símbolos nacionales. FOTO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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Agencia AFP
hace 44 minutos
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que los próximos billetes de dólar incluirán la firma del presidente Donald Trump, en una decisión sin precedentes para un mandatario en ejercicio.

La medida se enmarca en la conmemoración de los 250 años de la independencia del país, un evento que el Gobierno busca resaltar a través de cambios simbólicos en su moneda.

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Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, señaló que la decisión busca reconocer el liderazgo del mandatario en un contexto de crecimiento económico y fortaleza del dólar.

¿Qué dijo el Tesoro sobre la decisión?

Bessent afirmó que la inclusión del nombre del presidente en los billetes es una forma de destacar su gestión económica y el papel del dólar a nivel global. Según indicó, la medida también busca reforzar el simbolismo de la moneda en una fecha histórica para el país.

El funcionario añadió que la emisión coincide con el llamado “Semiquincentenario”, en referencia a los 250 años de independencia, lo que le otorga un carácter conmemorativo adicional.

El Gobierno también aprobó una moneda de oro conmemorativa con la imagen del presidente y símbolos nacionales. FOTO EL COLOMBIANO.
El Gobierno también aprobó una moneda de oro conmemorativa con la imagen del presidente y símbolos nacionales. FOTO EL COLOMBIANO.

Además de los nuevos billetes, el Gobierno estadounidense aprobó el pasado 19 de marzo el diseño de una moneda de oro conmemorativa con la figura de Donald Trump.

La pieza tendrá en su anverso la imagen del presidente de pie, con los puños cerrados sobre un escritorio, mientras que en el reverso aparecerá un águila, símbolo tradicional de Estados Unidos.

Esta moneda de colección también hace parte de las actividades previstas para conmemorar el aniversario 250 de la independencia.

¿Qué implica esta decisión para el dólar?

Aunque se trata de una medida principalmente simbólica, el anuncio refuerza el papel del dólar como emblema nacional y herramienta de proyección económica global.

La inclusión de la firma presidencial en los billetes marca un hito en la historia monetaria de Estados Unidos y se convierte en una de las principales acciones conmemorativas del aniversario.

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