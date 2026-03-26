Dólar cambiará: billetes incluirán la firma del presidente Donald Trump

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que los próximos billetes de dólar incluirán la firma del presidente Donald Trump, en una decisión sin precedentes para un mandatario en ejercicio.

La medida se enmarca en la conmemoración de los 250 años de la independencia del país, un evento que el Gobierno busca resaltar a través de cambios simbólicos en su moneda.

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Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, señaló que la decisión busca reconocer el liderazgo del mandatario en un contexto de crecimiento económico y fortaleza del dólar.