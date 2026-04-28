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Dian desplegará operativo de fiscalización en pleno Festival Vallenato 2026

Más de 80 funcionarios ejecutarán cerca de 120 acciones de control entre abril y mayo, vigilando ventas, impuestos y consumo durante el Festival Vallenato en Valledupar.

  • Funcionarios de la DIAN realizan operativos de control en establecimientos durante el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. FOTO COLPRENSA
    Funcionarios de la DIAN realizan operativos de control en establecimientos durante el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. FOTO COLPRENSA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció un despliegue especial de fiscalización en Valledupar con motivo del Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos culturales más importantes del país.

En el operativo, la autoridad tributaria enviará funcionarios al terreno para vigilar, verificar y controlar que personas y empresas cumplan con sus obligaciones fiscales.

El operativo se llevará a cabo entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2026, periodo en el que la entidad busca fortalecer el control de ingresos, garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y promover condiciones de legalidad en actividades comerciales de alta concurrencia.

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Durante esos días, más de 80 funcionarios estarán en campo realizando cerca de 120 acciones de control en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en espacios donde se concentran actividades culturales y comerciales asociadas al festival.

¿Cómo serán las acciones de fiscalización en Valledupar?

El plan incluye visitas directas a establecimientos comerciales y eventos masivos, con un seguimiento en tiempo real a variables clave como ventas, recaudo e impuesto al consumo.

Además, la Dian adelantará auditorías específicas a terceros que operan bajo esquemas de concesión, en particular aquellos vinculados a la comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas, sectores que suelen registrar un aumento significativo en este tipo de eventos.

Estas medidas buscan detectar posibles irregularidades y asegurar que los ingresos generados durante el festival sean correctamente reportados y gravados.

¿Habrá acciones preventivas para los comerciantes?

De forma paralela a los controles, la entidad implementará una estrategia preventiva y persuasiva. Esta contempla el envío de oficios de monitoreo dirigidos a distintos sectores económicos, con el objetivo de informar a los contribuyentes sobre el seguimiento a su comportamiento comercial.

Según la Dian, este tipo de comunicación busca incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en un contexto donde el consumo y la afluencia de público aumentan de manera considerable.

El plan impactará directamente actividades relacionadas con espectáculos públicos, así como los sectores de gastronomía y entretenimiento, que concentran buena parte del movimiento económico durante el Festival de la Leyenda Vallenata.

Con esta estrategia integral, la autoridad tributaria pretende no solo ejercer control, sino también fortalecer la transparencia en uno de los eventos culturales más representativos del país.

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