Indignante video: adelantó en curva y mandó a volar a un motociclista en la Medellín-Bogotá

Una imprudencia vial que por poco cuesta la vida de una persona quedó captada en las cámaras de seguridad de un vehículo que transitaba por las vías del Oriente antioqueño. El incidente ocurrió hacia las 4:35 de la tarde del pasado miércoles 10 de junio, cuando un vehículo de carga transitaba por la autopista Medellín-Bogotá. Le puede interesar: Video | Qué peligro: se volcó una tractomula en el Norte antioqueño y la vía permanece cerrada Según se aprecia en las imágenes, el vehículo venía detrás de otro camión y, a su izquierda, vio cómo un camión de jaula lo adelantaba.

Sin importar que estaba en un tramo de calzada sencilla y en una curva, el vehículo infractor aceleró, inicialmente obligando a una camioneta blanca a orillarse a toda velocidad para librarse de un violento choque. Siga leyendo: Accidente en Ciudad Bolívar cobró la vida de funcionario de la Alcaldía ¿Quién era? Unos pocos metros después apareció una motocicleta, que anticipándose a la imprudencia también se orilló. Sin embargo, un par de metros más adelante, el vehículo se topó con otra moto, que al venir a mayor velocidad también tuvo que esquivarlo como pudo.