En vivo | El Mundial 2026 levantó el telón: el estadio Azteca hizo historia y ya se viene México vs. Sudáfrica

La ceremonia inaugural sirvió como punto de partida de un Mundial sin precedentes. Por primera vez en la historia participarán 48 selecciones, ampliando significativamente el alcance de la competición y permitiendo la presencia de más países en la máxima cita del fútbol internacional.

El coloso mexicano ya había sido testigo de los comienzos de los Mundiales de 1970 y 1986. Ahora, casi cuatro décadas después, volvió a recibir los ojos del planeta para dar apertura a una nueva edición del certamen.

El escenario fue el emblemático estadio Azteca, que ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte al convertirse en el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

La espera terminó. El Mundial comenzó oficialmente este jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural que marcó el inicio de una edición histórica del torneo más importante del fútbol.

Además, es el primer Mundial organizado conjuntamente por tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá, una apuesta que busca convertir la edición de 2026 en la más grande y ambiciosa de todos los tiempos.

México y Sudáfrica abren la competencia

Una vez finalice el espectáculo inaugural, el balón comenzará a rodar oficialmente con el encuentro entre la selección de México y Sudáfrica, encargado de abrir el calendario deportivo del torneo.

La selección mexicana tendrá el honor de disputar el primer partido frente a su afición, en un estadio que promete lucir lleno para acompañar al equipo dirigido por Javier Aguirre en el comienzo de su aventura mundialista.

El compromiso no solo marcará el estreno de ambos equipos en el Grupo A, sino también el inicio de un mes de competencia que reunirá a las mejores selecciones del planeta en busca del título más codiciado del fútbol.

La edición de 2026 representa un punto de inflexión para la FIFA y para el fútbol mundial. La expansión a 48 participantes supone una transformación profunda en el formato del torneo, con más partidos, más sedes y una mayor diversidad de selecciones.

Durante las próximas semanas, millones de aficionados seguirán una competición que recorrerá decenas de ciudades en Norteamérica y que culminará con la gran final el próximo 19 de julio.

Pero antes de pensar en el desenlace, el fútbol mundial se prepara para vivir uno de sus momentos más especiales: la ceremonia que dará comienzo a una nueva Copa del Mundo y el partido que pondrá en marcha el sueño de 48 selecciones.

El Mundial ya está aquí. Y la historia comienza a escribirse una vez más desde el legendario Estadio Azteca.

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