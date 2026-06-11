En vivo | El Mundial 2026 levantó el telón: el estadio Azteca hizo historia y ya se viene México vs. Sudáfrica

La espera terminó. El Mundial comenzó oficialmente este jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural que marcó el inicio de una edición histórica del torneo más importante del fútbol.
El escenario fue el emblemático estadio Azteca, que ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte al convertirse en el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.
El coloso mexicano ya había sido testigo de los comienzos de los Mundiales de 1970 y 1986. Ahora, casi cuatro décadas después, volvió a recibir los ojos del planeta para dar apertura a una nueva edición del certamen.
La ceremonia inaugural sirvió como punto de partida de un Mundial sin precedentes. Por primera vez en la historia participarán 48 selecciones, ampliando significativamente el alcance de la competición y permitiendo la presencia de más países en la máxima cita del fútbol internacional.