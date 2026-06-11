Video | Espectacular: la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia se ilumina por primera vez tras la bendición del papa León XIV

Barcelona fue escenario este miércoles de la inauguración y primera iluminación de la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, en un acto encabezado por el papa León XIV con motivo del centenario del fallecimiento del arquitecto Antoni Gaudí. La ceremonia se realizó en el templo diseñado por el arquitecto catalán y contó con la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; autoridades eclesiásticas y miles de fieles. Siga leyendo: La llegada del papa León XIV a Barcelona: así bendijo la torre más alta de la Sagrada Familia

Durante el acto, el pontífice bendijo la torre mediante el rito del agua bendita y destacó la figura de Gaudí, a quien definió como el “arquitecto de Dios”. Frente a los asistentes reunidos en el exterior de la basílica, expresó: ”Inauguramos esta torre en el centenario de la muerte del benefactor Antoni Gaudí, arquitecto de Dios”. El papa también recordó a quienes participaron en la construcción del templo y señaló la función espiritual de la basílica como espacio de oración.

Un encendido histórico para la Sagrada Familia

La ceremonia culminó con la iluminación de la cruz que corona la Torre de Jesucristo, un momento que marcó la primera vez en la historia que esta estructura fue encendida. Mientras gran parte de la basílica permanecía en penumbras, la cruz blanca destacó sobre el conjunto arquitectónico. Posteriormente, se fueron iluminando de manera progresiva distintos sectores de la Fachada del Nacimiento y otras áreas del templo. El programa incluyó la participación de un coro infantil con lámparas, además de fuegos artificiales y un espectáculo de drones que dibujó la figura de Antoni Gaudí en el cielo de Barcelona. En su intervención, León XIV también afirmó: “La belleza de este templo nos anima a aprender cada vez más de nuestro Maestro y Señor el arte de vivir según su Evangelio”.

Apertura prevista para 2028

Aunque la torre ya fue inaugurada e iluminada, el acceso al público no estará disponible de forma inmediata. La Junta Constructora de la Sagrada Familia informó que la apertura está prevista para 2028, una vez concluyan diversas obras pendientes. Entre las obras pendientes para permitir el acceso del público a la Torre de Jesucristo se encuentran la finalización de la nave interior de la Sagrada Familia, la construcción de un ascensor acristalado y la adecuación del recorrido final hasta la cruz. Según lo previsto por los responsables del proyecto, el último tramo del ascenso deberá completarse a pie.

El legado de Antoni Gaudí

Gaudí asumió la dirección de la Sagrada Familia en 1883, cuando tenía 31 años. Durante 42 años dedicó gran parte de su actividad profesional al desarrollo del proyecto. Antes de su fallecimiento, Antoni Gaudí logró completar varias partes de la Sagrada Familia que hoy forman parte del patrimonio reconocido por la Unesco, entre ellas la cripta, la Fachada del Nacimiento, las cuatro primeras torres del templo y la torre de Bernabé con su campanario completamente terminado. En el marco de la ceremonia, el papa León XIV también lanzó un mensaje centrado en la paz y la solidaridad. Durante su intervención manifestó: “No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria”.

La inauguración de la Torre de Jesucristo se convirtió así en uno de los actos centrales de la conmemoración por los 100 años de la muerte de Antoni Gaudí y en un nuevo hito dentro del desarrollo de la Sagrada Familia, cuya construcción continúa más de un siglo después del inicio de las obras. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas