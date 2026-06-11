Trump dice que se llegó a un “gran acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves “un gran acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra, y evocó una posible firma en los próximos días, “quizás en Europa”.

“Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y, sujeto a la finalización de los documentos, que debería completarse en los próximos días, probablemente tendremos una firma, quizás en Europa”, aseguró ante la prensa en el Despacho Oval.

El vicepresidente JD Vance sería el firmante por parte estadounidense, aseguró Trump a los periodistas.

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Trump había publicado previamente en su red social, Truth Social, que el ejército estadounidense golpearía a Irán “MUY FUERTE ESTA NOCHE”, tras nuevos ataques cruzados entre ambos países.

“En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela”, agregó en su mensaje.

Sin embargo, el mandatario anunció más tarde que anulaba los ataques previstos. “Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he (...) cancelado los ataques y bombardeos”, escribió en Truth Social.