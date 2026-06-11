Tres gigantes tecnológicos cancelaron sus planes en Colombia, el CEO de Cirion revela por qué

Cuando usted abre el celular y revisa el saldo del banco, envía un correo o hace una videollamada, hay una infraestructura invisible que hace posible todo eso. Se tratan de los cables submarinos que atraviesan los oceános Pacífico y Atlántico, y redes terrestres que van desde México hasta la Patagonia. Esa es la empresa que dirige Santiago Londoño.
Manizaleño de nacimiento, medellinense de crianza, egresado del colegio Los Alcázares e ingeniero de producción de la Universidad Eafit, Londoño lleva más de tres décadas moviéndose entre telecomunicaciones, tecnología y negocios internacionales.
Hoy es el CEO de Cirion Technologies Connectivity, proveedor de infraestructura digital y tecnología, con sede en Miami, y llegó a Medellín esta mes para visitar clientes y hablar sobre lo que se viene en conectividad digital en la región.
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