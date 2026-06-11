Tres gigantes tecnológicos cancelaron sus planes en Colombia, el CEO de Cirion revela por qué

Cuando usted abre el celular y revisa el saldo del banco, envía un correo o hace una videollamada, hay una infraestructura invisible que hace posible todo eso. Se tratan de los cables submarinos que atraviesan los oceános Pacífico y Atlántico, y redes terrestres que van desde México hasta la Patagonia. Esa es la empresa que dirige Santiago Londoño. Manizaleño de nacimiento, medellinense de crianza, egresado del colegio Los Alcázares e ingeniero de producción de la Universidad Eafit, Londoño lleva más de tres décadas moviéndose entre telecomunicaciones, tecnología y negocios internacionales. Hoy es el CEO de Cirion Technologies Connectivity, proveedor de infraestructura digital y tecnología, con sede en Miami, y llegó a Medellín esta mes para visitar clientes y hablar sobre lo que se viene en conectividad digital en la región. Siga leyendo: “Encontramos cosas inquietantes”: el hombre que construyó la IA más poderosa del mundo

6.000 clientes en 18 países, 1.200 solo en Colombia

Así las cosas, Cirion Technologies está detrás de casi todo lo que funciona en internet. “Somos los que le damos la plomería a la nube”, dice Londoño en entrevista con EL COLOMBIANO. Y pone el siguiente ejemplo: así como una ciudad necesita tuberías antes de que llegue el agua a cada grifo, la economía digital necesita redes de altísima capacidad antes de que los datos lleguen a cada empresa o persona. La compañía conecta más de 160 centros de datos en toda América Latina a través de una red que suma más de 105.000 kilómetros de fibra óptica. Sus clientes más grandes no son las personas del común. Son Google, Amazon, Oracle y otros gigantes de la nube, a quienes Cirion les garantiza que sus datos viajen rápido y sin interrupciones entre países y continentes.

En Colombia trabajan con los grandes bancos, empresas de retail y servicios financieros. Bancolombia, por ejemplo, es cliente de Cirion Technologies. Cuando esa entidad sufrió una caída, Londoño aclaró con un toque de humor: “La parte nuestra no falló. No había óxido en la nube”. Cirion opera en 18 países de América Latina y atiende unos 6.000 clientes en toda la región. Aproximadamente el 20% son colombianos. Sus tres operaciones más grandes están en Brasil, Argentina y Colombia, en ese orden. Desde Medellín trabajan más de 50 personas y la cifra sigue creciendo. En total, la empresa tiene 3.000 colaboradores en todo el mundo. La empresa no compite directamente con Tigo o Claro, por eso Londoño aclara que “son compañías con una presencia muy grande, pero su foco es la atención de los mercados locales”, explica Londoño, quien trabajó 20 años en Millicom, la dueña de Tigo, antes de llegar a Cirion. Lo que hace su empresa es conectar países entre sí y conecta toda esa infraestructura regional con los centros de datos en Estados Unidos. Le puede interesar: Por primera vez, los bots generan más tráfico web que los humanos, ¿cómo llegamos a este punto?

Santiago Londoño, CEO de Cirion Technologies.

De Orbitel a despegar.com: la carrera que lo trajo hasta aquí

Londoño es un caso poco común en el mundo empresarial colombiano. Estudió en Medellín, se fue a hacer un MBA (Dirección y Administración de Empresasal) a IESE Business School en Barcelona con planes de quedarse dos años y terminó viviendo en España dos décadas. Antes de graduarse del máster, junto con otros compañeros del MBA, fundó despegar.com. Fue el quinto integrante del equipo fundador y dirigió primero la región andina y luego la operación en España. Cuando estalló la burbuja de las puntocom, la operación española se vendió para salvar la empresa. “Gracias a que se vendió España, se garantizó la continuidad de la operación en América Latina”, recuerda. Después arrancó en telecomunicaciones vendiendo tarjetas prepago para la diáspora latinoamericana en Europa a través de Orbitel. “Un negocio muy básico, pero muy buen negocio”, admite. Creció dentro de esa empresa, manejó la operación internacional en Estados Unidos y Canadá, sobrevivió las fusiones y los cambios de marca hasta que Tigo y UNE se unieron. Ahí lo llamaron para dirigir el proceso de integración del negocio B2B (empresas a empresa) de lo que en realidad era una fusión enorme con Edatel, ETP, Orbitel, y Emtelco. Luego fue CEO de Tigo Colombia y después asumió la responsabilidad del negocio de empresas de Millicom para toda América Latina. Hace poco más de un año llegó a Cirion. Entérese: Millicom, matriz de Tigo, se queda con el 100% de Movistar: detalles de la compra a la Nación

Por qué la inteligencia artificial multiplica el tráfico de datos

Uno de los argumentos que más usa Londoño para explicar el crecimiento de su negocio tiene que ver con la inteligencia artificial y un cambio profundo en cómo se mueven los datos. “Antes, si le preguntabas a Google cuáles fueron los últimos diez presidentes de Estados Unidos, esa consulta iba a un servidor y volvía. Un viaje de ida y vuelta. Eso era todo”, dice. Hoy, si se le pide a un agente de inteligencia artificial que organice un viaje a Europa con los mejores restaurantes y hoteles, ese único comando dispara decenas de consultas simultáneas a múltiples servidores que se comunican entre sí. El volumen de datos se multiplica de forma exponencial con exactamente la misma instrucción del usuario, explica Londoño. Eso hace que la conectividad entre centros de datos sea mucho más crítica que hace diez años. Y eso es, precisamente, el negocio de Cirion.

Tres grandes de la nube que se fueron sin llegar

Colombia tiene energía, talento y una ubicación geográfica envidiable, cuenta el directivo, pero no tiene ningún hiperescalador con zona local propia. Ni Google, ni Amazon, ni Microsoft tienen su infraestructura de nube instalada en el país, como sí la tienen en Chile o Brasil. ¿La razón? Londoño afirma que se debe a la inestabilidad política. “Había tres proyectos de hiperescaladores que querían estar en Colombia y que probablemente van a estar si las condiciones son diferentes”, afirma. No los nombra, pero infiere que esas inversiones se frenaron por el entorno político actual. Chile atrajo cuatro cables submarinos nuevos. Brasil mantiene ciclos de inversión extranjera independientemente del gobierno de turno. México lo mismo. Colombia, con todo su potencial, se quedó por fuera de esa ola. “De lo que se pierde el país es de una oportunidad de cerrar la brecha digital, de traer inversión y de generar oportunidades para su talento”, dice Londoño. Y agrega: “Ninguna empresa extranjera que haya venido a Colombia se ha ido sin maravillarse con el talento que hay aquí”. Siga leyendo: La IA se está infiltrando en procesos de selección, pero las empresas no saben detectarla

Los cables submarinos: 10 años para construir, 30 para durar

Cuenta en la entrevista que Colombia tiene salida al Pacífico a través de la infraestructura de Cirion, pero el Atlántico sigue siendo una cuenta pendiente para la empresa. Londoño dice que están trabajando activamente en ese frente. Un cable submarino no es una fibra delgada, es una manguera del tamaño de una manguera de jardín que cruza miles de kilómetros de océano. Construir uno desde cero toma alrededor de diez años, desde la idea hasta la operación, y cuesta miles de millones de dólares. Por eso, hoy la mayoría se construyen en consorcios donde participan los propios hiperescaladores. El último cable de Cirion, llamado Firmino, fue construido en alianza con Google y conecta Brasil con Myrtle Beach en la costa este de Estados Unidos. Lleva poco más de un año operando. ¿Puede romperse un cable? Londoño dice que sí. El accidente más frecuente es que un ancla de barco lo arrastre. Cuando pasa, hay flotas especializadas que llegan a repararlo en uno o dos semanas. La red, en todo caso, tiene redundancias que impiden que un corte deje a un país sin internet. “Sería necesario un atentado muy organizado y coordinado para colapsar el sistema”, revela Londoño. Hay un dato que Londoño repite con insistencia durante la conversación, más del 90% del tráfico de datos del planeta cruza por el hemisferio norte, solo el 10% pasa por el sur. Eso, que puede sonar como una simple estadística, tiene implicaciones enormes. Cuenta que América Latina depende casi por completo de la conectividad que va hacia el norte, hacia Estados Unidos. Pero las tensiones geopolíticas entre potencias y el crecimiento del proteccionismo están abriendo una conversación sobre si el hemisferio sur puede construir una ruta alternativa de datos de este a oeste. Cirion, con su red que une el Pacífico y el Atlántico y conecta toda la región, estaría en el centro de ese escenario. “Latinoamérica puede y debe constituirse en ese canal alternativo”, indica Londoño. Y añade: “Tenemos acceso a talento a costos competitivos, independencia energética y una cercanía con el mercado norteamericano que muy pocas regiones tienen.”

Lo que falta: voluntad política y energía estable