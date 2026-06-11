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No solo es Dai Dai: el Mundial 2026 tiene un álbum musical oficial y estas son sus 18 canciones

Aunque ha sido costumbre lanzar diferentes canciones durante el Mundial de fútbol, esta es la primera vez que la FIFA le apuesta a un álbum oficial de 18 canciones realizadas por diferentes artistas de talla mundial.

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El Colombiano
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hace 2 horas
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Los Ángeles Azules, Belinda, Nathanael Cano y Alejandro Fernández son algunos de los artistas que hacen parte del álbum. FOTO: FIFA

Además del fútbol, en el Mundial 2026 también protagonista la música. Dai Dai, la canción oficial de Shakira en colaboración con Burna Boy, se ha robado la atención de los fanáticos y también ha roto récords: ya superó las 100 millones de reproducciones en YouTube a solo dos semanas de su estreno.

Sin embargo, este éxito musical no es el único tema que hace parte del evento deportivo internacional. Para esta edición, la FIFA presentó el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el más ambicioso que se haya creado en sus 96 años de historia.

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En total, el disco está conformado por 18 canciones de 39 artistas de diferentes nacionalidades. La fusión de ritmos y culturas envía un mensaje de unión que trasciende barreras físicas y que demuestra el poder que tiene el fútbol.

“La FIFA ha reunido un grupo de músicos extraordinariamente potente, muy apropiado para la mayor competición de un solo deporte de la historia. En el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 participan artistas de todos los continentes, idiomas y géneros, desde superestrellas mundiales hasta voces que están abriéndose paso y configurando el futuro del sector. Todos ellos se incluyen en un proyecto pensado para unir a los aficionados en todo el mundo gracias al poder de la música y del fútbol”, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

¿Cuáles son las canciones del álbum del Mundial 2026?

Aunque Shakira es la única colombiana que aparece en los créditos de este trabajo musical, hay varios cantantes latinos que hicieron parte del álbum oficial: la brasileña Anitta; los mexicanos Los Ángeles Azules, Belinda, Nathanael Cano, Alejandro Fernández y Carín León; y el venezolano Dany Ocean.

Algunas de las canciones fueron interpretadas este miércoles en el Countdown Concert, una serie de shows realizados simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá en colaboración con los premios Grammy.

Este es el listado completo de los 19 temas del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

1. Goals: LISA, Anitta y Rema

2. Game Time: Future y Tyla

3. Illuminate: Jessie Reyez y Elyanna

4. Echo: Daddy Yankee y Shenseea

5. Por Ella: Los Ángeles Azules y Belinda

6. Three Nations: 21 Savage, Nata Cano y French Montana

7. No Place Like Home: Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

8. In the Stars (Remix): The Rolling Stones

9. Show Me: Ayra Starr y Latto

10. Mi México Lindo: Alejandro Fernández

11. Blessings: Stormzy, Fridayy y Angel

12. Energy: Ava Max y BIA

13. Lighter: Jelly Roll y Carín León

14. Siir Siir: Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

15. Partidazo: Danny Ocean

16. Champion: IShowSpeed

17. Love Always Wins: Shaggy, Cimafunk y Zema

18. Dai Dai: Shakira y Burna Boy

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