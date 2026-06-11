No solo es Dai Dai: el Mundial 2026 tiene un álbum musical oficial y estas son sus 18 canciones

Además del fútbol, en el Mundial 2026 también protagonista la música. Dai Dai, la canción oficial de Shakira en colaboración con Burna Boy, se ha robado la atención de los fanáticos y también ha roto récords: ya superó las 100 millones de reproducciones en YouTube a solo dos semanas de su estreno.

Sin embargo, este éxito musical no es el único tema que hace parte del evento deportivo internacional. Para esta edición, la FIFA presentó el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el más ambicioso que se haya creado en sus 96 años de historia.

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En total, el disco está conformado por 18 canciones de 39 artistas de diferentes nacionalidades. La fusión de ritmos y culturas envía un mensaje de unión que trasciende barreras físicas y que demuestra el poder que tiene el fútbol.

“La FIFA ha reunido un grupo de músicos extraordinariamente potente, muy apropiado para la mayor competición de un solo deporte de la historia. En el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 participan artistas de todos los continentes, idiomas y géneros, desde superestrellas mundiales hasta voces que están abriéndose paso y configurando el futuro del sector. Todos ellos se incluyen en un proyecto pensado para unir a los aficionados en todo el mundo gracias al poder de la música y del fútbol”, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.