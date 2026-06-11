¿Se la perdió? Reviva la presentación de Shakira y J Balvin (con Ryan Castro) en la inauguración del Mundial de Norteamérica 2026

México y el mítico estadio Azteca (ahora llamado estadio Ciudad de México), le dieron la bienvenida al Mundial de Fútbol. Los hinchas comenzaron a llegar hasta seis horas antes en previsión de bloqueos a los accesos al estadio, custodiados por centenares de militares y policías con equipo táctico y apoyados incluso por escuadrones a caballo.
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La ceremonia de unos 15 minutos arrancó con un “Bienvenidos a México” en una coreografía que contó con personajes caracterizados como Moctezuma que daban la bienvenida a los pueblos del mundo y mujeres en trajes de danza típica.