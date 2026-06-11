¿Se la perdió? Reviva la presentación de Shakira y J Balvin (con Ryan Castro) en la inauguración del Mundial de Norteamérica 2026

México y el mítico estadio Azteca (ahora llamado estadio Ciudad de México), le dieron la bienvenida al Mundial de Fútbol. Los hinchas comenzaron a llegar hasta seis horas antes en previsión de bloqueos a los accesos al estadio, custodiados por centenares de militares y policías con equipo táctico y apoyados incluso por escuadrones a caballo. Le puede interesar: Prográmese: así se jugarán los partidos de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 La ceremonia de unos 15 minutos arrancó con un “Bienvenidos a México” en una coreografía que contó con personajes caracterizados como Moctezuma que daban la bienvenida a los pueblos del mundo y mujeres en trajes de danza típica.

¿Cómo fue la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 y qué artistas cantaron?

El espectáculo se desarrolló sobre una lona que cubrió todo el terreno de juego del Azteca, que alberga por tercera vez el partido inaugural de un Mundial, después de 1970 y 1986, y está repleto con los casi 81.000 asientos que tiene de capacidad ocupados. Durante la ceremonia inaugural, el tenor italiano Andrea Bocelli interpretó el himno oficial del Mundial, titulado DNA o ADN en español, mezcla de ópera y música electrónica. Pero el show comenzó con Lila Downs, la gran estrella mexicana que le dio la bienvenida al Mundial 2026 entre cánticos y frases en alusión al orgullo por México. Le siguió Maná con su clásico Oye mi amor. El venezolano Dani Ocean y Belinda, quien cantó con Los Ángeles azules. Pero las presentaciones más esperadas corrieron por cuenta de Shakira, quien estrenó por primera vez, en vivo, la canción oficial "Dai Dai" junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy y de J Balvin.

J Balvin con Ryan Castro

Vestido de colores: pantalón verde, tenis amarillos, camisa roja, y corbata a juego con los tenis, Balvin prendió la fiesta con tres de sus canciones. Comenzó con Que calor, saliendo con sombrero negro con flores amarillas y simulando estar en un carro para luego correr a encontrarse con su amigo Ryan Castro vestido de blanco y negro y con el tradicional y característico carriel antioqueño. Ambos intepretaron un fragmento de Una a la vez, su más reciente lanzamiento. Después siguió I Like it, a la que le dio, para cerrar, un toque salsero, muy latino para la ocasión.

Shakira, y la primera vez en vivo de Dai Dai