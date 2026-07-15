Fenómeno de El Niño pone en riesgo ocho de las 10 principales exportaciones agrícolas de Colombia

El fenómeno de El Niño, además de preocupar por sus efectos sobre las altas temperaturas o una eventual escasez de agua, ahora, lo hace por las alertas en las afectaciones de las exportaciones agropecuarias, uno de los principales motores de la economía colombiana. De acuerdo con un análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), ocho de las diez principales líneas de exportación no minero-energéticas podrían verse afectadas por las condiciones climáticas que se esperan para el segundo semestre de este año y comienzos de 2027. Entre los productos en mayor riesgo están el café, el banano, las flores, el aguacate Hass, el aceite de palma y el azúcar, cultivos que dependen directamente del comportamiento del clima y que representan miles de millones de dólares en ventas al exterior. La alerta llega en un momento en el que el sector ya comienza a mostrar señales de desaceleración. Según cifras del Dane, entre enero y mayo de este año las exportaciones agropecuarias alcanzaron US$6.332 millones, un resultado que representa una disminución del 1,1% frente al mismo periodo de 2025. A esto se suma un estudio de Corficolombiana, que dimensiona el impacto que pueden tener las sequías sobre la actividad económica. El informe señala que el 82% de las pérdidas y daños directos ocasionados por este tipo de fenómenos climáticos en América Latina recaen sobre el sector agropecuario, lo que convierte al campo en el más vulnerable frente a un evento de El Niño. Le puede interesar: Con un dólar en mínimos, 30% de la canasta familiar podría bajar de precio, pero exportadores alertan por impacto

Los productos que más dinero le generan al país están bajo presión

La preocupación de los exportadores no se limita a uno o dos cultivos. Según Analdex, el fenómeno podría afectar buena parte de la oferta agrícola que Colombia vende en los mercados internacionales. Solo durante el año pasado, el café sin tostar generó exportaciones por US$5.783 millones, seguido por el banano, con US$1.336 millones, y las flores frescas, que aportaron US$1.157 millones. A ellos se suman el aceite de palma, con US$685 millones; el aguacate Hass, con US$375 millones, y el azúcar, que superó los US$301 millones en ventas externas. Para Javier Díaz, presidente de Analdex, el principal problema es que el fenómeno no afectará de la misma manera a todas las regiones. Mientras algunas enfrentarán fuertes déficits de lluvias, otras podrían registrar precipitaciones por encima de lo normal, alterando los ciclos de producción. “Todos los productos agrícolas pueden sufrir con este fenómeno de El Niño, porque lo que afecta son las anomalías climáticas”, explicó el dirigente gremial.

El café ya comienza a mostrar los primeros efectos

Uno de los cultivos que más preocupa es el café, principal producto agrícola de exportación del país. Según Díaz, las fuertes lluvias registradas durante los primeros meses del año afectaron la floración de los cafetales, una etapa clave para determinar la producción futura. “El comienzo de año fue muy lluvioso y eso afectó la floración. Eso permite prever que en los próximos meses podría haber una disminución en la producción”, aseguró. Las altas temperaturas previstas para el segundo semestre también podrían afectar el desarrollo de otros cultivos como el aguacate Hass, las frutas de exportación y diferentes productos agrícolas cuya productividad depende de condiciones climáticas estables. Lea más: Elevan a 81% probabilidad de El Niño “muy fuerte” desde septiembre en Colombia

El Ideam confirma que el fenómeno será de alta intensidad

Las advertencias de los exportadores coinciden con el más reciente pronóstico del Ideam. La directora de la entidad, Ghisliane Echeverry, confirmó que ya existe certeza científica sobre la consolidación del fenómeno de El Niño y que los modelos climáticos muestran un rápido fortalecimiento del evento. De hecho, la probabilidad de que el fenómeno se consolide entre junio y agosto pasó del 73% al 81%, mientras aumentó la posibilidad de que alcance una intensidad fuerte. Los modelos también muestran un aumento acelerado en la temperatura del océano Pacífico. Mientras entre marzo y mayo la anomalía era de 0,5 grados, al finalizar junio ya había llegado a 1 grado, un comportamiento que, según el Ideam, es poco habitual. Con este panorama, la entidad prevé meses con menos lluvias, temperaturas más altas, mayor riesgo de heladas y una reducción gradual en la disponibilidad de agua, condiciones que podrían extenderse, al menos, hasta marzo de 2027. Conozca también: Costo de vida en Medellín casi roza el 7%: está entre los más altos del país

El impacto puede ir más allá de las exportaciones

Aunque el primer efecto se reflejaría en la capacidad exportadora del país, las consecuencias también podrían sentirse en la economía cotidiana. Una menor producción agrícola implica menos oferta disponible, tanto para los mercados internacionales como para el consumo interno, lo que eventualmente podría generar presiones sobre los precios de algunos alimentos. Además, Analdex advierte que sectores como la acuicultura también enfrentarían dificultades, ya que la disminución de los niveles de los embalses limita la producción de peces al reducir la capacidad de almacenamiento de agua. Bloque de preguntas y respuestas: