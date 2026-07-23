Iván Cepeda anunció que no asistirá a la posesión de Abelardo, ¿lo obliga la ley a ir?

La posesión de Abelardo de la Espriella tendrá un escenario distinto al tradicional Capitolio Nacional, si la Cámara de Representantes aprueba el traslado al Cauca. Mientras se define el lugar del acto, el senador Iván Cepeda anunció que no asistirá y cuestionó la legitimidad del mandatario electo. La decisión abre el debate sobre si el congresista puede ausentarse de esta sesión de posesión presidencial.
La propuesta de trasladar la ceremonia fue aprobada por el Senado, que dio luz verde para que el Congreso sesione en el departamento del Cauca. Sin embargo, la decisión aún no es definitiva: la Cámara de Representantes deberá discutir y votar la misma proposición antes de que quede autorizada.
Además, sigue pendiente definir el escenario exacto del acto, tras la insistencia de De la Espriella de que la posesión se realice en una guarnición militar.
Pero, en medio de esta discusión, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda anunció que no acudirá al acto que formalizará el inicio del gobierno entrante.
A través de su cuenta en X, el líder de la oposición aseguró que ese día estará en Barranquilla realizando lo que llamó “nuestro primer acto de desobediencia civil”, y fue enfático en su postura frente al mandatario entrante: “No reconocemos a De la Espriella como presidente y, en consecuencia, no asistiré a su posesión”.