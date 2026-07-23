Alerta amarilla por aumento de actividad en volcán Puracé

La actividad del volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, registra un aumento significativo, según informó este jueves el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que mantiene el nivel de alerta amarilla y continúa con el monitoreo permanente de este sistema volcánico.
De acuerdo con la entidad, durante la última semana se han detectado emisiones de ceniza que alcanzaron hasta 2.100 metros de altura, lo que evidencia cambios en el comportamiento del volcán y de la cadena volcánica de los Coconucos.
Pese al incremento de la actividad, el SGC explicó que el estado de alerta continúa en amarillo, lo que significa que el volcán presenta variaciones en sus parámetros de monitoreo, aunque no implica una erupción inminente.