Con estrellas de talla mundial, Colombia va por otro podio en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo

Con la ilusión de mantenerse entre las grandes potencias de la región, Colombia afronta desde este viernes un nuevo reto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Pese a las dificultades económicas que han rodeado al deporte nacional en los últimos años, la delegación llegó con optimismo y argumentos a la edición 25 del certamen que hace parte del ciclo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028. El equipo criollo arribó convencido de que tiene el nivel para defender, e incluso mejorar, el segundo lugar alcanzado hace tres años en El Salvador. Así lo considera Paulo César Villar, exatleta y actual director deportivo del Comité Olímpico Colombiano (COC), quien destaca el proceso de preparación de los deportistas y el potencial de una delegación integrada por 475 atletas (212 mujeres y 263 hombres), que competirá en 34 disciplinas hasta el próximo 8 de agosto. En la edición de 2023, en San Salvador, Colombia firmó una de sus mejores actuaciones al conquistar 87 medallas de oro, 92 de plata y 65 de bronce, resultado que le permitió ubicarse detrás de México (145-108-100) y por delante de Cuba (74-59-63). Ahora, el reto es conservar ese lugar de privilegio o dar un paso más en el medallero.

Confianza en el proceso

Aunque las competencias ya comenzaron con el polo acuático y el bádminton, la ceremonia oficial de inauguración se realizará este viernes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. De cara al inicio pleno de las justas, Villar considera que el trabajo realizado durante el ciclo olímpico permite mirar el panorama con optimismo, aunque reconoce que el nivel competitivo de la región obliga a mantener la cautela. Lea: El polo acuático impulsa el sueño colombiano en Juegos Centroamericanos y del Caribe “Los procesos de preparación nos permiten pensar que es posible superar las medallas obtenidas en los pasados Juegos Centroamericanos. Sin embargo, no podemos desconocer el nivel de los demás países, porque el área centroamericana tiene deportes en los que es altamente competitiva”, señaló. El dirigente explicó que disciplinas de tiempo y marca, como el atletismo y el ciclismo, reúnen a varios de los mejores exponentes del continente, pero también recordó que Colombia conserva fortalezas importantes. “Tenemos deportes en los que somos muy fuertes, como el BMX, el ciclismo de pista, el ciclismo de ruta y el atletismo... Confiamos en la calidad de nuestros atletas, en el trabajo de sus entrenadores y en el análisis que han realizado nuestros metodólogos frente a los rivales. No queremos trasladarles una presión excesiva, pero todo indica que contamos con las condiciones para mantener ese segundo lugar”, afirmó.

El talento se mantiene

Villar también resaltó que, a pesar de las limitaciones presupuestales que han afrontado los deportistas durante los últimos años, Colombia continúa formando atletas capaces de competir por los primeros lugares. “Colombia cuenta con deportistas de gran nivel y con una generación muy prometedora. Ahí están nombres como Stefany Cuadrado en el ciclismo de pista, Ronal Longa en el atletismo, además de selecciones fuertes en deportes de conjunto como el voleibol y el fútbol. Desde el Comité Olímpico trabajamos de la mano con las federaciones para traer a los mejores representantes y ahora esperamos que ese potencial se refleje en la competencia”, comentó.

El reto del nuevo Gobierno

Villar, que también fue representante de los atletas ante el Comité Olímpico Colombiano durante siete años, considera que el deporte de alto rendimiento necesita una mayor prioridad dentro de las políticas públicas del país. A su juicio, el próximo Gobierno deberá comprender que los resultados internacionales dependen directamente de la inversión y del fortalecimiento de la infraestructura deportiva. “Lo más importante es que el Gobierno que llegue entienda la importancia del deporte. Si realmente la comprende, necesariamente debe invertir más. Colombia destina pocos recursos al alto rendimiento y el país necesita más centros de entrenamiento y un Ministerio que tenga un papel realmente protagónico”, manifestó. Lea también: Emiliano Calle: tras el éxito en el Interligas de natación se centra con miras a Juegos Centroamericanos Villar recordó que el presupuesto destinado al deporte durante el gobierno que termina pasó de 1,3 billones de pesos al inicio del periodo a cerca de 400.000 millones en la actualidad, una reducción que obligó a muchos atletas de alto rendimiento a replantear su preparación y priorizar competencias. Una delegación respaldada por figuras olímpicas Además de una nueva generación de talentos, Colombia aterrizó en Santo Domingo con varias de las máximas figuras del deporte nacional, entre ellas cuatro medallistas olímpicos que buscarán liderar la cosecha de preseas. El bicicrosista antioqueño Carlos Ramírez, doble medallista de bronce en Río 2016 y Tokio 2020, volverá a ser una de las cartas fuertes en el BMX. En el levantamiento de pesas sobresale Yeison López, subcampeón olímpico en París 2024. Desde aquella actuación, el vallecaucano consolidó su condición de referente mundial al conquistar en 2025 los títulos del arranque y el total en el Campeonato Mundial de los 88 kilogramos, mientras que en abril de este año se proclamó campeón panamericano con tres medallas de oro y tres récords mundiales.

Junto a él competirá Mari Leivis Sánchez, quien también obtuvo la medalla de plata en París 2024, en la categoría de los 71 kilogramos, premio a una trayectoria marcada por la perseverancia y la constancia. La nómina de figuras la completa Ángel Barajas, quien hizo historia en los Juegos Olímpicos de París al conquistar la plata en la barra fija, convertirse en el primer colombiano en subir a un podio olímpico en la gimnasia artística.

Con cerca de 6.000 deportistas provenientes de 40 países, los Juegos Centroamericanos y del Caribe pondrán a prueba el presente del deporte colombiano, que buscará convertir el talento, la experiencia y el trabajo de los últimos años en una nueva actuación memorable en Santo Domingo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas