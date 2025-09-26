Federación de Cafeteros alerta que café barato de Brasil inunda a Colombia, ¿cuáles son las consecuencias?

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer desde agosto un arancel del 50% al café brasileño, mientras el colombiano paga solo un 10%, ha desatado un reacomodo en el mercado internacional.
El impacto fue inmediato, las importaciones de café brasileño a Colombia se dispararon un 578% en agosto, alcanzando 113.000 sacos de 60 kilos, según datos de Cecafé, el consejo de exportadores de Brasil.
En contraste, las exportaciones de Brasil a Estados Unidos cayeron un 47% en el mismo mes.
Conozca más: “Hoy la cancha nos favorece en aranceles, Colombia tiene la posibilidad de vender más café a EE. UU.”: Asoexport
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) advirtió que esta diferencia arancelaria “no solo altera las condiciones de competencia, sino que puede incentivar prácticas de triangulación que ponen en riesgo la reputación del Café de Colombia”.