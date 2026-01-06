x

Las facilidades de crédito impulsaron las ventas de motos en 2025: en Bajaj, el 45% se vendió financiado

El mercado de motocicletas en Colombia cerró 2025 con cifras récord. Solo en diciembre se vendieron 112.310 unidades, un crecimiento del 34,94%, y la financiación se consolidó como el principal motor del sector: en marcas como Bajaj, 45 % de las ventas se realizaron bajo esta modalidad.

  La financiación se convirtió en una de las principales puertas de acceso a la compra de motos en el país. FOTO: Camilo Suárez
    La financiación se convirtió en una de las principales puertas de acceso a la compra de motos en el país. FOTO: Camilo Suárez
  Las alianzas con entidades financieras han dinamizado el mercado de motocicletas. FOTO: Edwin Bustamante
    Las alianzas con entidades financieras han dinamizado el mercado de motocicletas. FOTO: Edwin Bustamante
Diario La República
hace 8 horas
Muchos colombianos estrenaron moto en diciembre, hasta el punto en que ese mes marcó un nuevo récord para la venta de motocicletas en Colombia. Con un crecimiento de 34,94%, traducido en 112.310 nuevas unidades vendidas, el país superó el millón de motos vendidas en un año.

El mayor apetito de los colombianos por adquirir este medio de transporte, más allá de las ventajas en cuanto a ahorro de tiempo y practicidad, se centra en las oportunidades de financiamiento de las motos, que dinamizan el mercado al facilitar el acceso para las personas.

La financiación, el principal motor del crecimiento del mercado de motos

Las alianzas con entidades financieras han dinamizado el mercado de motocicletas. FOTO: Edwin Bustamante
Las alianzas con entidades financieras han dinamizado el mercado de motocicletas. FOTO: Edwin Bustamante

Grupo UMA, distribuidor exclusivo de la marca Bajaj en Colombia, es una de las marcas que le ofrece a sus clientes alternativas de financiamiento para adquirir este vehículo.

Estos distribuidores cuentan con 16 convenios con entidades financieras como Addi, Banco de Bogotá, Sufi y Vanti y permiten a los motociclistas financiar su proyecto desde $50.000 y hasta $100 millones.

En la actualidad, entre 40% y 45% de las motos que vende Grupo UMA se hacen a través de dicho modelo y la meta para el cierre del año es que la mitad de sus ventas se concreten a través de alternativas de financiación.

Así funcionan los créditos para comprar motocicleta en Colombia

El proceso de adquisición de crédito o de financiación funciona de forma similar a cómo lo hacen los bancos al ofrecer otras líneas de crédito, de allí la facilidad para su acceso. Grupo UMA ofrece asesoría personalizada en cuanto a las modalidades de financiamiento disponibles según el perfil y necesidades del cliente. Luego se realiza el estudio del crédito y, de aprobarse el préstamo, se continúa con el proceso de documentación y validaciones requeridas para el posterior desembolso.

“Este modelo garantiza un proceso ágil, seguro y transparente, con múltiples opciones financieras para facilitar la adquisición de una motocicleta Bajaj”, expresaron desde la distribuidora de motos.

Honda Colombia es otra de las marcas que le ofrece a sus clientes alternativas de financiamiento. De la mano de ProgreSER, ofrecen tasa, plazo y cuotas fijas, los plazos son entre tres y 72 meses y no se requiere una experiencia crediticia, prenda ni codeudor.

Sufi también cuenta con una línea de financiamiento de motos de bajo cilindraje con requisitos asequibles para su acceso. El interesado deberá contar con ingresos superiores a un Smlmv y el crédito a tomar no deberá superar 25 Smlmv. La tasa es cambiante y los plazos varían entre tres y seis años.

Utilidad para la vida