Las facilidades de crédito impulsaron las ventas de motos en 2025: en Bajaj, el 45% se vendió financiado

Muchos colombianos estrenaron moto en diciembre, hasta el punto en que ese mes marcó un nuevo récord para la venta de motocicletas en Colombia. Con un crecimiento de 34,94%, traducido en 112.310 nuevas unidades vendidas, el país superó el millón de motos vendidas en un año. El mayor apetito de los colombianos por adquirir este medio de transporte, más allá de las ventajas en cuanto a ahorro de tiempo y practicidad, se centra en las oportunidades de financiamiento de las motos, que dinamizan el mercado al facilitar el acceso para las personas. Le puede interesar: Bajaj, AKT y Suzuki lideraron las ventas de motos en un 2025 que cerró con más de 1,1 millones de registros

La financiación, el principal motor del crecimiento del mercado de motos

Las alianzas con entidades financieras han dinamizado el mercado de motocicletas. FOTO: Edwin Bustamante

Grupo UMA, distribuidor exclusivo de la marca Bajaj en Colombia, es una de las marcas que le ofrece a sus clientes alternativas de financiamiento para adquirir este vehículo. Estos distribuidores cuentan con 16 convenios con entidades financieras como Addi, Banco de Bogotá, Sufi y Vanti y permiten a los motociclistas financiar su proyecto desde $50.000 y hasta $100 millones. En la actualidad, entre 40% y 45% de las motos que vende Grupo UMA se hacen a través de dicho modelo y la meta para el cierre del año es que la mitad de sus ventas se concreten a través de alternativas de financiación. Lea más: ¿Tiene moto o carro? Estas son los aumentos de las tarifas del Soat para 2026; Superfinanciera define alzas según riesgo

Así funcionan los créditos para comprar motocicleta en Colombia