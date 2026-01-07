¿A cuántos meses de producción equivalen los 50 millones de barriles de petróleo que Venezuela se comprometió a entregarle a EE. UU.?

El anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la entrega de hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos dejó ver las primeras intensiones de la Casa Blanca, detrás de los bombardeos al territorio bolivariano y la captura de Nicolás Maduro. Aunque la cifra parece elevada, un análisis basado en la producción real de Venezuela muestra que su impacto es mucho más limitado de lo que sugieren los titulares, por lo que esta entrega se podría realizar entre 1,6 a 1,8 meses.
De acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Opep, la producción promedio de crudo de Venezuela fue de 921.000 barriles diarios en 2024. En 2025, esa cifra se ha movido ligeramente al alza, con registros cercanos o superiores al millón de barriles por día (bpd) y picos de 1,05 a 1,1 millones de bpd en algunos meses.
Con base en ese rango, el cálculo es el siguiente:
- Con una producción de 921.000 bpd, 50 millones de barriles equivalen a unos 54 días de producción, es decir, cerca de 1,8 meses.
- Con una producción de 1 millón de bpd, el volumen representa 50 días, poco más de 1,6 meses.
Incluso en el escenario más optimista (1,1 millones de bpd), la entrega total equivaldría a 45 días, alrededor de un mes y medio.
Este ejercicio coincide con estimaciones citadas por Bloomberg, que ubican el volumen comprometido entre 30 y 50 días de producción petrolera venezolana, lo que explica por qué los analistas no lo consideran un flujo disruptivo para el mercado global.
