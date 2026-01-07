Juan Covelli, el artista colombiano que llevó el río Atrato a uno de los museos más importantes del mundo

Una obra dedicada a explorar las problemáticas actuales del río Atrato protagoniza la instalación Atrato, parte de la programación del Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres, uno de los museos de arte y diseño más importantes del mundo, fundado en el siglo XIX y que cuenta con un único espacio dedicado a intervenciones de artistas contemporáneos, principalmente en torno al arte digital. Lea: Fanny Sanín, entre lo mejor del arte en 2025, según The New York Times La instalación es del colombiano Juan Covelli, cuarto artista invitado a ocupar este espacio y el primero de Colombia en presentar allí una exposición individual. Covelli es reconocido por obras que abordan la relación entre tecnología, patrimonio, arqueología y prácticas decoloniales, y ha expuesto en instituciones como el KW Institute for Contemporary Art de Berlín, el Museo de América de Madrid y el Museo de Arte Moderno de Medellín. También cuenta con reconocimientos como una reciente mención de honor en la categoría New Animation Art de Prix Ars Electronica 2025, en Austria, el festival de artes electrónicas más importante del mundo; el Lumen Prize (2021), uno de los galardones globales de arte digital más reconocidos; una nominación al Premio Luis Caballero en Colombia; y su participación en diversas residencias artísticas internacionales, entre ellas el programa PATH-AI de Somerset House Studios en el Reino Unido (2022), The Collective Subject of History, desarrollada por Elvira Dyangani Ose en colaboración con el archivo de Guttormsgaard en Noruega (2018), y la Mazra’ah Media Arts Residency, Diriyah Art Futures, en Arabia Saudita. Atrato es una obra comisionada por el V&A a Covelli, en el marco de un proyecto de investigación más amplio del artista sobre cuerpos de agua en Colombia, específicamente ríos. Su primera aproximación fue un trabajo sobre el Salto del Tequendama, una reflexión sobre cómo este río pasó de ser mito fundacional de Bogotá a convertirse en cloaca. Esta segunda incursión se centra en el río Atrato, principal afluente del Chocó y el primero en Colombia declarado sujeto de derechos, una figura jurídica que contrasta con la realidad actual del río, hoy gravemente afectado por la minería ilegal y sus consecuencias sociales y ambientales.

“Presentar este trabajo en un espacio como el V&A, con su historia colonial y una colección construida a partir del saqueo imperial, permite reconfigurar esas narrativas desde el sur. Es una forma de introducir voces, memorias y paisajes que han sido silenciados por siglos”, afirma Covelli. Para el artista, la presencia de creadores latinoamericanos en estos espacios no es solo representativa sino transformadora, porque abre posibilidades para generar conciencia sobre el origen de los materiales que usamos, las tecnologías que consumimos y las cosmologías que estamos perdiendo.

Atrato está ubicada en una sala del Photography Centre del V&A, de arquitectura victoriana, que en esta ocasión es transformada mediante un diseño sonoro envolvente construido a partir de alabaos y sonidos recogidos en el departamento del Chocó. La instalación propone así una intervención a este espacio clásico. La obra se compone de varios elementos articulados alrededor de la proyección de un videoensayo que evoca el formato documental para narrar la situación del río. Esta proyección se ubica sobre una estructura palafítica que descansa en el piso y se refleja en una superficie espejada, que simula el reflejo de la selva en el agua y recrea la sensación de espejismo propia del río en calma. El video está acompañado por un gran fotomural con imágenes satelitales del río, que muestran cómo esta fuente de agua ha sido transformada y destruida por la minería ilegal, principalmente el río Quito, afluente del Atrato, afectado por las dragas y la pérdida de cauce. También hay una serie de piezas precolombinas de oro encontradas en la colección del museo, parte del patrimonio colombiano, que señalan tanto la relación con el oro de las sociedades precolombinas como la continuidad de las lógicas coloniales en los museos occidentales. La instalación incluye además lingotes de oro producidos a partir de basura electrónica, ventiladores holográficos con proyecciones de especies endémicas del río modeladas y animadas en 3D para evidenciar los efectos de la contaminación en los organismos que allí habitan, y una pantalla LED que informa en tiempo real el precio internacional del oro.

“Es un videoensayo que habla de la relación entre colonia, extractivismo y neoextractivismo, y entre el oro antiguo y el oro nuevo”, explicó Covelli. “Se puede ver cómo el río ha perdido su cauce, se ven las dragas trabajando; se ve el daño de manera visceral”. Atrato es una obra inédita que se inauguró en Londres, donde permanecerá en exhibición hasta el mes de febrero, y de la que algunas piezas también se presentan en la exposición actual del Museo de Antioquia.



