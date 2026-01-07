“Con camiseta de la Selección”: denuncian que el Gobierno estaría obligando a contratistas para marchar hoy por Petro en medio de su pelea con Trump

En desarrollo de las marchas convocadas para este miércoles, se conocieron denuncias públicas sobre circulares, pronunciamientos e invitaciones emitidas desde distintas entidades del Estado y por funcionarios del Gobierno, mediante las cuales se estaría facilitando y promoviendo la participación de servidores públicos en la jornada de concentración convocada en medio del conflicto entre Venezuela y Estados Unidos.

En ese contexto, se hizo pública una denuncia puntual por una circular interna del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la que la entidad estaría otorgando permisos a sus funcionarios para asistir a la movilización durante la jornada laboral. El documento fue divulgado por el concejal de Medellín Alejandro De Bedout, quien cuestionó el alcance de la medida.

“El SENA autorizando permisos en jornada laboral para que funcionarios salgan a marchar y apoyar al tirano de Maduro. Es movilización oficial con recursos públicos para respaldar una dictadura. Usan entidades públicas, tiempo laboral y presión institucional para justificar una relación con una dictadura responsable de presos políticos, represión y éxodo masivo”, escribió el cabildante en sus redes sociales.

“De manera atenta les informo que en el marco del respeto al derecho a reunirse y manifestarse públicamente, de forma individual como colectiva, y sin discriminación alguna, el SENA otorga permiso durante la tarde del miércoles 07 de enero de 2026, a los servidores públicos de la entidad, que deseen participar voluntariamente en la jornada de concentración en las principales plazas del país convocadas por la Presidencia de la República para expresar el compromiso social con la soberanía, la democracia y la paz de Colombia y la región”, se lee en la circular.

Las críticas no se hicieron esperar. Desde distintos sectores se cuestionó al Gobierno por la movilización y facilitación de la participación de personal público en este tipo de convocatorias, especialmente por tratarse de un asunto de carácter político y con implicaciones de índole internacional.

“Esto no es defensa de la democracia, es todo lo contrario. El Estado convertido en escudo político para Petro y su silencio frente a Maduro. Vergonzoso y peligroso”, añadió el concejal de Medellín.