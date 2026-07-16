Exportadores presentan hoja de ruta al Gobierno de la Espriella: la meta es alcanzar US$50.000 millones anuales

Durante el XI Foro Regional de Comercio Exterior, Analdex presentó una hoja de ruta dirigida al próximo Gobierno Nacional con el objetivo de convertir el comercio exterior en una política de Estado y fortalecer la competitividad del país. La principal apuesta es alcanzar US$50.000 millones en exportaciones, una meta que, según el gremio, solo será posible si Colombia logra diversificar su oferta exportable y reducir la dependencia de un número limitado de productos y mercados. Lea más: Fenómeno de El Niño pone en riesgo ocho de las 10 principales exportaciones agrícolas de Colombia

Gobernanza y coordinación institucional para impulsar el comercio exterior

Entre las principales recomendaciones, Javier Díaz, presidente de Analdex, plantea fortalecer la gobernanza del comercio exterior mediante la recuperación del liderazgo del Consejo Superior de Comercio Exterior. La propuesta contempla una mayor articulación entre entidades como la Dian, las autoridades aduaneras, los organismos sanitarios, el sector Defensa y el Ministerio de Transporte, bajo un esquema de coordinación con el sector privado que permita agilizar los procesos y mejorar la competitividad del país.

Restablecer el diálogo entre el Gobierno y el sector privado

El gremio también considera prioritario recuperar un diálogo permanente entre el Estado y los empresarios. La hoja de ruta propone restablecer una comunicación plena entre el sector público y el privado para construir una agenda conjunta que permita definir prioridades, resolver obstáculos al comercio y dar continuidad a las políticas de desarrollo exportador. Conozca más: Exportaciones de oro colombiano se disparan 135% en primer trimestre de 2026

Seguridad jurídica y tecnología para una Colombia exportadora

Otro de los ejes de la propuesta es fortalecer la seguridad jurídica para las empresas que participan en el comercio exterior. En ese sentido, Díaz propone establecer un régimen sancionatorio proporcional que diferencie los casos de fraude doloso de los errores administrativos, con el fin de ofrecer mayor confianza a los operadores de comercio exterior. Asimismo, destaca la importancia de avanzar en la interoperabilidad entre las entidades públicas mediante el uso de tecnología y el intercambio de datos, como base para consolidar una Colombia exportadora hacia 2030, con procesos más eficientes y una mayor digitalización de los trámites. Lea más: Más de 120 productos serían tocados con aranceles ‘inteligentes’ de MinComercio

Diplomacia exportadora para abrir nuevos mercados

Por otro lado, los exportadores plantean fortalecer la diplomacia exportadora como una herramienta para ampliar las oportunidades comerciales del país. Entre las acciones propuestas se encuentran acelerar las admisibilidades sanitarias, eliminar barreras al comercio y mejorar las condiciones de acceso a mercados internacionales, con el propósito de incrementar la presencia de los productos colombianos en el exterior y diversificar los destinos de exportación. Bloque de preguntas y respuestas: