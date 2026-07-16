Daniel Briceño no tiene oficina en la Cámara y se queja del secretario, ¿por qué?

A cinco días de la instalación de la nueva legislatura, el representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño aseguró que aún no tiene una oficina asignada en el Capitolio Nacional y responsabilizó de esa situación al secretario general de la corporación, Jaime Luis Lacouture.
El congresista afirmó que esa dependencia maneja de forma discrecional la distribución de los despachos y aprovechó para pedir que el funcionario no sea reelegido en la votación prevista para el próximo 20 de julio.
“Vean, aquí en el Congreso de la República ya estamos a cinco días de la posesión y estoy sin oficina. Aquí hay un señor que es secretario general del Congreso de la República, que se llama Jaime Luis Lacouture. Yo les conté en un video anterior y el señor se cree el dictador del Congreso de la República”, manifestó.