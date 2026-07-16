Daniel Briceño no tiene oficina en la Cámara y se queja del secretario, ¿por qué?

“Vean, aquí en el Congreso de la República ya estamos a cinco días de la posesión y estoy sin oficina. Aquí hay un señor que es secretario general del Congreso de la República, que se llama Jaime Luis Lacouture. Yo les conté en un video anterior y el señor se cree el dictador del Congreso de la República ”, manifestó.

El congresista afirmó que esa dependencia maneja de forma discrecional la distribución de los despachos y aprovechó para pedir que el funcionario no sea reelegido en la votación prevista para el próximo 20 de julio.

A cinco días de la instalación de la nueva legislatura, el representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño aseguró que aún no tiene una oficina asignada en el Capitolio Nacional y responsabilizó de esa situación al secretario general de la corporación, Jaime Luis Lacouture.

Briceño agregó que no está dispuesto a modificar sus posturas políticas para acceder a un espacio de trabajo y aseguró que continuará ejerciendo su labor legislativa junto a su equipo mientras se resuelve la asignación de oficinas.

De hecho, aseguró que ya tienen listos 15 proyectos de Ley.

“Él cree que nosotros, por una oficina, vamos a dejar nuestra coherencia y le vamos a ir a besar el anillo. Literalmente cree que yo tengo que ir y sentarme ante él, casi postrarme para que me dé una oficina”, agregó.

Más allá de su situación personal, el representante aprovechó el pronunciamiento para pedir un relevo en la Secretaría General de la Cámara, cargo que también será definido durante la jornada del 20 de julio, cuando se elijan la nueva mesa directiva y otros puestos administrativos del Legislativo.

“Les he dicho a todos los congresistas de la Cámara que si queremos una verdadera renovación, que si queremos responderle a la gente y dar un mensaje distinto en el Congreso de la República (...), esperamos que el señor Lacouture no sea secretario general más de esta corporación”, afirmó.

En ese sentido, el congresista también recordó una de las controversias que ha rodeado a Lacouture.

Se refirió al episodio ocurrido durante las elecciones legislativas en La Guajira, cuando una camioneta asignada a su esquema de seguridad fue detenida por las autoridades.

En el vehículo fueron encontrados 145 millones de pesos en efectivo distribuidos en sobres marcados con nombres de municipios, además de material de campaña y tarjetones didácticos del entonces candidato al Senado Daniel Restrepo, un caso que generó cuestionamientos públicos.

En ese momento, a través de un comunicado, Lacouture destacó que un juez de la República “declaró ilegal la captura” de su escolta, al tiempo que ordenó devolver el dinero incautado durante el operativo de la Policía el pasado lunes en carreteras del departamento de La Guajira.

“No me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos ya conocidos”, señaló el secretario, quien reclamó por las acusaciones que “de manera infundada” se hicieron en su contra relacionados con la supuesta comisión de delitos electorales.

En contexto: Juez deja en libertad a escolta del secretario de la Cámara que transitaba con $145 millones en efectivo y propaganda política

“Queda desvirtuada cualquier insinuación, afirmación e información hacía mí, y lo ocurrido debe ser investigado y aclarado por posibles irregularidades en el proceder, especialmente por el comando de la Policía de La Guajira y de personas de la política con fines electorales”, precisó Lacouture, quien no volvió a referirse al tema.

Sin embargo, Briceño lo volvió a poner sobre la mesa como una de las razones de peso para quitar a Lacouture del puesto directivo que tiene en la Cámara, calificando la gestión del funcionario como “una de las peores cámaras de la historia, con pocas excepciones”.

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