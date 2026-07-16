¿Bases militares en Colombia? Así es la idea de EE. UU. para la lucha contra el narcotráfico en gobierno de De la Espriella

El gobierno de Abelardo de la Espriella ya ha dejado clara la intención de recuperar las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, las cuales se habrían deteriorado en parte por una percepción desde la Casa Blanca de falta de compromiso de parte del gobierno Petro para combatir los cultivos ilícitos. Por eso, la administración entrante se mostró abierta a una estrategia de cooperación entre autoridades estadounidenses y la fuerza pública colombiana para la lucha contra el narcotráfico.

Esta estrategia de cooperación se dio a conocer en una sesión del Congreso celebrada en Washington, donde se debatieron temas relacionados con la relación bilateral Estados Unidos - Colombia. La audiencia fue presidida por la representante del estado de Florida, María Elvira Salazar, y contó con la presencia de funcionarios de la administración de Donald Trump y el vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo.

En esa sesión, uno de los temas fue la seguridad y el narcotráfico, lo cual fue una prioridad en la agenda del día. En medio de esas discusiones, una de las preguntas que surgió fue si desde la Casa Blanca se estaba considerando establecer bases militares en Colombia.

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La idea no es nueva, pues días atrás el designado ministro de Defensa, general retirado Jorge Mora, habló en los micrófonos de Caracol Radio sobre el restablecimiento de bases militares de Estados Unidos en el territorio nacional como parte de la agenda.

“Todas las medidas que se puedan hacer dentro del marco de las herramientas diplomáticas, dentro de la constitucionalidad que tenemos, pues vamos a adoptar y van a ser temas que vamos a abordar en los próximos días con el gobierno de los Estados Unidos, con el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado”, mencionó el general Mora ante el medio radial.