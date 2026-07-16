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¿Bases militares en Colombia? Así es la idea de EE. UU. para la lucha contra el narcotráfico en gobierno de De la Espriella

En medio de las reuniones que ha sostenido el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en Estados Unidos, funcionarios del gobierno Trump revelaron una de las estrategias para cooperar con la fuerza pública colombiana, la cual sería a través de centros logísticos.

  • El gobierno de Abelardo de la Espriella ya ha establecido compromisos con Donald Trump de cooperación en materias de seguridad. Fotos: Manuel Saldarriaga y Getty Images
    El gobierno de Abelardo de la Espriella ya ha establecido compromisos con Donald Trump de cooperación en materias de seguridad. Fotos: Manuel Saldarriaga y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El gobierno de Abelardo de la Espriella ya ha dejado clara la intención de recuperar las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, las cuales se habrían deteriorado en parte por una percepción desde la Casa Blanca de falta de compromiso de parte del gobierno Petro para combatir los cultivos ilícitos. Por eso, la administración entrante se mostró abierta a una estrategia de cooperación entre autoridades estadounidenses y la fuerza pública colombiana para la lucha contra el narcotráfico.

Esta estrategia de cooperación se dio a conocer en una sesión del Congreso celebrada en Washington, donde se debatieron temas relacionados con la relación bilateral Estados Unidos - Colombia. La audiencia fue presidida por la representante del estado de Florida, María Elvira Salazar, y contó con la presencia de funcionarios de la administración de Donald Trump y el vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo.

En esa sesión, uno de los temas fue la seguridad y el narcotráfico, lo cual fue una prioridad en la agenda del día. En medio de esas discusiones, una de las preguntas que surgió fue si desde la Casa Blanca se estaba considerando establecer bases militares en Colombia.

Lea también: José Manuel Restrepo ya se reunió con Marco Rubio en Washington, ¿de qué hablaron?

La idea no es nueva, pues días atrás el designado ministro de Defensa, general retirado Jorge Mora, habló en los micrófonos de Caracol Radio sobre el restablecimiento de bases militares de Estados Unidos en el territorio nacional como parte de la agenda.

“Todas las medidas que se puedan hacer dentro del marco de las herramientas diplomáticas, dentro de la constitucionalidad que tenemos, pues vamos a adoptar y van a ser temas que vamos a abordar en los próximos días con el gobierno de los Estados Unidos, con el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado”, mencionó el general Mora ante el medio radial.

¿Habrá bases militares de Estados Unidos en Colombia?

Ante el cuestionamiento de la congresista Salazar en la sesión, el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley Cartwright Weiland respondieron que desde sus carteras no tienen la competencia para establecer bases militares en Colombia, ya que es algo que le corresponde al Departamento de Defensa.

Sin embargo, aclararon que la posibilidad que están estudiando es la de establecer centros logísticos para apoyar a la Policía Nacional. Según la explicación del funcionario, estos se ubicarían en puntos apartados del territorio colombiano donde la presencia del Estado es insuficiente. Los centros contarían con equipos, movilidad , tecnología y comunicaciones estadounidenses, siendo esto infraestructura de apoyo que funcionaría con conducción colombiana. Por ahora no se planteó el despliegue permanente de tropas en territorio colombiano.

Otra de las iniciativas planteadas fue la de aumentar la capacidad de la flota aérea de la Policía Nacional, que cuenta con 29 helicópteros Black Hawk, además de suministrar drones, sistemas antidrones e intercambio de información de inteligencia.

Cabe resaltar que, según lo anunciado por De la Espriella días después de ser elegido presidente electo, a partir del 7 de agosto Colombia buscará ingresar al Escudo de las Américas, una alianza político-militar que le permite a los países miembros solicitar asistencia directa de los Estados Unidos, incluyendo capacidades del Comando Sur (SOUTHCOM), para atacar la infraestructura de los carteles o grupos ilegales.

Siga leyendo: De la Espriella confirmó que Colombia hará parte del Escudo de las Américas, ¿cómo funciona esta alianza?

Preguntas y respuestas

¿Estados Unidos instalará bases militares en Colombia con el gobierno de Abelardo de la Espriella?
No hay una decisión anunciada para instalar bases militares. Funcionarios estadounidenses explicaron que esa competencia corresponde al Departamento de Defensa y que, por ahora, se estudia crear centros logísticos de apoyo para la Policía Nacional.
¿Qué son los centros logísticos que Estados Unidos propone para Colombia?
Serían infraestructuras de apoyo ubicadas en zonas con baja presencia estatal. Contarían con tecnología, equipos, comunicaciones y movilidad de origen estadounidense, pero operarían bajo conducción de las autoridades colombianas.
¿Por qué el nuevo gobierno busca reforzar la cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico?
Porque pretende recuperar la relación bilateral con Washington, afectada por la percepción de un menor compromiso del gobierno anterior en la lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico.

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