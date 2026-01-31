Exdirector Reyes contradice a Petro por “falsedades” y revela chat sobre carbón a Israel, en medio del recorte de $16 billones

Un nuevo frente de controversia política y fiscal se abrió tras la publicación de una conversación privada entre el presidente, Gustavo Petro, y el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, sobre la exportación de carbón colombiano a Israel.
El intercambio, difundido por Reyes en redes sociales, contradice la versión del mandatario y revive el debate sobre el alcance real del decreto que buscaba prohibir ese comercio en medio del conflicto en Gaza.
Reyes aseguró que fue el propio presidente quien avaló que la prohibición no aplicara a los contratos vigentes, sino únicamente a los firmados con posterioridad a la expedición del decreto.
Petro, por su parte, le pidió públicamente “decir la verdad” y lo acusó de difundir falsedades sobre decisiones adoptadas durante su gobierno.
