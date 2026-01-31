Exdirector Reyes contradice a Petro por “falsedades” y revela chat sobre carbón a Israel, en medio del recorte de $16 billones

Un nuevo frente de controversia política y fiscal se abrió tras la publicación de una conversación privada entre el presidente, Gustavo Petro, y el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, sobre la exportación de carbón colombiano a Israel. El intercambio, difundido por Reyes en redes sociales, contradice la versión del mandatario y revive el debate sobre el alcance real del decreto que buscaba prohibir ese comercio en medio del conflicto en Gaza. Reyes aseguró que fue el propio presidente quien avaló que la prohibición no aplicara a los contratos vigentes, sino únicamente a los firmados con posterioridad a la expedición del decreto. Petro, por su parte, le pidió públicamente “decir la verdad” y lo acusó de difundir falsedades sobre decisiones adoptadas durante su gobierno. Lea más: Petro amenaza con nuevos recortes por $16 billones; culpa a exministro Ocampo y a la Corte del déficit fiscal

Exportación de carbón a Israel: el chat que contradice a Petro

La imagen divulgada por el exdirector de la Dian muestra un chat directo con el jefe de Estado. En la conversación, Reyes le consulta si el decreto debía aplicarse solo a contratos posteriores a su publicación y no a los ya firmados antes del 30 de abril, como inicialmente se había planteado desde el Gobierno. “¿Es así?”, pregunta Reyes. La respuesta atribuida al presidente es clara: “Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”. Con ello, Petro habría avalado que la medida no tuviera efectos retroactivos, permitiendo que los contratos existentes continuaran ejecutándose sin exponerse a demandas o sanciones legales contra el Estado. Desde sectores críticos, este punto ha sido clave para señalar que, en la práctica, la prohibición no detuvo completamente los envíos de carbón a Israel, pese al anuncio político del Gobierno. Entérese: “No podemos hacer un segundo pacto con el diablo”: exministro Reyes sobre Roy y Benedetti

Cruce público entre Petro y el exdirector de la DIAN

El intercambio privado se conoció luego de que el presidente señalara públicamente a Reyes de desinformar sobre decisiones tomadas durante su administración. En el mensaje que acompaña la publicación del chat, el exdirector le recuerda al mandatario que “un economista debe decir siempre la verdad” y le pide dejar de “difundir falsedades” sobre su gestión. La revelación deja en evidencia la tensión entre Petro y Reyes, quien salió del cargo en medio de diferencias internas y ahora contradice abiertamente la narrativa presidencial sobre la exportación de carbón y el manejo fiscal. Conozca aquí: Mr. Taxes denunciará a Petro por injuria y calumnia, tras choque por exportaciones de carbón colombiano a Israel

Recorte presupuestal por $16 billones y ajuste total de $44 billones

El choque se da en paralelo al anuncio de un nuevo recorte presupuestal por $16 billones, con el que el ajuste acumulado del gasto del Gobierno llegaría a $44 billones. A través de un extenso trino en X, Petro defendió su política fiscal y explicó que el recorte se suma a dos anteriores: uno de $12 billones y otro de $16 billones. “Estos recortes suman $44 billones de pesos corrientes del gobierno. Claro que pudieron ser dinero en beneficio del pueblo, pero me equivoqué en la escogencia de Ocampo”, escribió el mandatario, en referencia directa a José Antonio Ocampo, su primer ministro de Hacienda.

En el mismo mensaje, Petro mencionó a Luis Carlos Reyes al afirmar que el adelanto de impuestos realizado en 2023 que, según el presidente, desfinanció 2024, fue “muy torpemente medido” por el entonces director de la Dian. También responsabilizó del deterioro fiscal a la Corte Constitucional, al Banco de la República y a exfuncionarios. El presidente insistió en que el déficit fiscal “no debería existir” y lo atribuyó a decisiones heredadas, como el subsidio a la gasolina, que cifró en $70 billones; pagos de deuda de corto plazo con el FMI por $16 billones; y fallos judiciales que tumbaron parte de la reforma tributaria de 2022, con un impacto estimado de $5 billones anuales. En contexto: Gobierno anuncia que gasolina ya no bajará $300, sino $500, a partir de febrero

La respuesta de Reyes: actuar bajo instrucciones presidenciales

Horas después, Reyes respondió también en X y publicó el pantallazo del chat para demostrar que actuó siguiendo instrucciones directas del jefe de Estado. En el mensaje, reiteró que las afirmaciones del presidente sobre su gestión no se ajustan a la realidad y volvió a pedirle que no difunda “falsedades”. Para el exdirector de la Dian, la conversación prueba que las decisiones cuestionadas no fueron autónomas, sino avaladas explícitamente por el presidente.

Gustavo Petro y Luis Carlos T

El cruce ocurre días después de que la Corte Constitucional suspendiera provisionalmente el decreto que declaró la Emergencia Económica y los decretos tributarios expedidos bajo esa figura. Entre ellos, los que establecían nuevos impuestos a licores, juegos de azar en línea y patrimonio. Con la suspensión, quedaron congelados los tributos de vigencia inmediata mientras la Corte estudia la constitucionalidad de la emergencia. En ese contexto, el anuncio del nuevo recorte por $16 billones fue interpretado como un ajuste forzado ante la imposibilidad de recaudar esos recursos por la vía excepcional. Además: Banco de la República da un fuerte giro y sube 100 puntos básicos la tasa de interés, llevándola a 10,25%