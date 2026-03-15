Repudio a frases de Iván Cepeda sobre Antioquia

Un profundo rechazo nacional ha causado un apartado del plan de gobierno del candidato a la presidencia, Iván Cepeda, en el que se refiere con dureza a Antioquia: “En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Tras 24 horas de revuelo, Cepeda atinó a decir que se trató de un fragmento de un discurso que dio en Parque Berrío el pasado 12 de febrero, el cual fue retomado en su programa de gobierno de más de 400 páginas. Y pidió leer todo el documento para “permitir una visión no descontextualizada sobre mi visión de lo ocurrido en Antioquia en las últimas décadas”.

Rechazo a ataques contra Antioquia

Las voces de repudio llegaron de inmediato. Una de las primeras instituciones en discrepar con el candidato de la izquierda fue ProAntioquia. En un comunicado a la opinión pública, la entidad afirmó que “el futuro se construye con respeto, con debate argumentado y con ideas que abren caminos; no con discursos de odio dirigidos contra regiones o pueblos”. Además, recalcó que Antioquia ha salido adelante por su gente, “el empuje de sus empresas y una colaboración público-privada-social que hoy es referente para el país”. Por su parte, el Comité Intergremial de Antioquia expresó que el departamento ha construido su futuro con diálogo, respeto por la institucionalidad y articulación público-privada, advirtiendo que “los ataques infundados, llenos de odio y resentimiento, no nos intimidarán”. “Antioquia y Medellín somos reconocidos por nuestra profunda vocación industrial, comercial y emprendedora, lo que nos ha consolidado como un motor de desarrollo en Colombia gracias a la pujanza, laboriosidad y resiliencia de nuestra gente”, expresó el Intergremial. Esta no fue la única voz en discordancia con Cepeda. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que “lo que a algunos tanto les choca de Antioquia es que se ve el desarrollo, la pujanza y el progreso; pero, sobre todo, es que hemos sido el muro de contención del comunismo en Colombia”. Gutiérrez agregó que reducir esta zona del país a estigmas como la “narcoeconomía” es desconocer la historia de millones de antioqueños trabajadores y valientes que han sido, precisamente, víctimas del narcotráfico y la violencia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también publicó un video en el que señala que “los ataques a nuestra región son producto del odio, la ignorancia, el resentimiento y la ruindad”.

Al rechazo se sumaron candidatos y excandidatos de la actual carrera por la presidencia. Paloma Valencia aseguró que “decir lo que dijo Cepeda de Antioquia no solo insulta a los antioqueños, sino a los colombianos”; mientras tanto, Abelardo de la Espriella sostuvo que “Antioquia es la cuna del trabajo y de la modernidad económica del país; por eso, Iván Cepeda denigra del pueblo antioqueño”. También salieron al paso el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el concejal de Medellín, Sebastián López; o la presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez.

Petro, en defensa de Cepeda

Al igual que en las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro volvió al ruedo en apoyo de Cepeda. Sin mencionar el episodio del candidato directamente, pero en una clara participación en política, escribió: “Al pueblo trabajador del que se enorgullece la élite antioqueña lo masacraron los paramilitares dirigidos por la narcopolítica de Antioquia; es por eso que Antioquia tiene el mayor número de víctimas de la violencia”. Incluso, Petro reforzó el mensaje de Cepeda contra el departamento: “El paramilitarismo llena el mapa antioqueño y de allí se expande al Caribe y al resto del país”. Respecto a la polémica, el mandatario se limitó nuevamente a hablar de “la gente del Poblado”, quienes, según él, “desconocen las provincias antioqueñas y las víctimas de la violencia”.

Más de 50 menciones a Uribe