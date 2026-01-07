x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Estados Unidos anuncia que empezará a vender “de inmediato” petróleo venezolano y la plata irá a una cuenta custodiada

El Departamento de Energía de Estados Unidos informó, además, que autorizará la importación a Venezuela de equipamiento petrolero especializado, repuestos críticos y servicios requeridos para modernizar esa infraestructura.

  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ese país venderá hasta 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela. FOTO GETTY
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ese país venderá hasta 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela. FOTO GETTY
Diego Andrés Vargas Riaño
Diego Andrés Vargas Riaño

Economía

hace 7 horas
bookmark

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) dio a conocer la hoja de ruta técnica y financiera que sostendrá el “acuerdo” anunciado por el presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro, con el que ese país se hará hasta con 50 millones de barriles de petróleo venezolano. La estrategia garantiza un control absoluto sobre el flujo de capital para evitar que los recursos se desvíen hacia las manos de la corrupción que ha imperado en ese territorio por más de 20 años, dijo el DOE.

Podría interesarle: Rusia y China tampoco fueron a Venezuela por la receta de las arepas, iban por el petróleo como EE.UU.

Bajo el esquema, todo el dinero proveniente de la venta del crudo venezolano llegará primero a una cuenta controlada por Estados Unidos y custodiada por bancos de reconocimiento mundial. Para el gobierno Trump, este paso es fundamental para asegurar la integridad, la transparencia y la legitimidad de la distribución final de los recursos, los cuales se desembolsarán según su discreción “para beneficio de los pueblos estadounidense y venezolano”, continuó el DOE.

Las operaciones de venta de crudo y sus derivados comenzarán de manera inmediata y se mantendrán de forma indefinida, marcando una nueva era en la relación comercial del hemisferio occidental, en perspectiva de Estados Unidos. El plan contempla una colocación inicial de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad.

Aunque la cifra parece astronómica, en el contexto de la producción actual de Venezuela, estos 50 millones de barriles equivalen a aproximadamente 1,8 meses de bombeo si se toma como referencia el promedio de 921.000 barriles diarios registrado en 2024. Incluso en un escenario más optimista, con una producción de un millón de barriles por día, la entrega total tardaría unos 50 días en completarse, lo que representa cerca de un mes y medio de la actividad petrolera venezolana.

Encuentre: Trump sobre Venezuela: “Vamos a recuperar el petróleo que debimos recuperar hace mucho tiempo”

¿Qué hará Estados Unidos con la infraestructura petrolera de Venezuela?

Para hacer realidad este ambicioso volumen de exportación y estabilizar la economía regional, el Departamento de Energía precisó que la infraestructura venezolana requiere una intervención profunda. Según este, décadas de malos manejos y falta de inversión dejaron los yacimientos y refinerías en un estado de fragilidad extrema.

En ese sentido, la idea es iniciar un proceso de modernización y expansión, por lo que Estados Unidos autorizará la importación a Venezuela de equipamiento petrolero especializado, repuestos críticos y servicios requeridos para modernizar esa infraestructura. La primera potencia mundial asegura que busca que la tecnología de punta, la experiencia de ingenieros expertos y la inversión masiva de socios energéticos estadounidenses tomen el control de los campos en el vecino país.

Lea más: ¿No fue solo por petróleo? Lo que habría detrás de la ofensiva de EE. UU. en Venezuela

En concepto del gobierno gringo, este proyecto permitirá que las mayores reservas probadas del planeta, que alcanzan los 303.221 millones de barriles según la OPEP, vuelvan a ser competitivas y generen riqueza real bajo la supervisión de EE.UU.

¿Estados Unidos intervendrá el sistema energético de Venezuela?

Uno de los mayores obstáculos para cumplir con las metas de exportación es el deterioro del sistema eléctrico venezolano, un componente vital para el funcionamiento de los pozos y los complejos industriales. Según el diagnóstico del Departamento de Energía, la producción de electricidad en el país ha caído más de un 30% debido a la falta de mantenimiento y prácticas operativas inadecuadas.

En ese sentido, el acuerdo estipula que la recuperación de la red eléctrica venezolana será una prioridad, primordialmente para garantizar que la industria petrolera pueda operar sin interrupciones.

Para el gobierno norteamericano, el despliegue de este proyecto asegura que el único crudo que entra y sale de Venezuela lo hará a través de canales autorizados y consistentes con la seguridad nacional de Estados Unidos.

Siga leyendo: Trump dice que Venezuela “entregará” hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Temas recomendados

Energía
Petróleo
Crisis en Venezuela
Reservas de petróleo
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida