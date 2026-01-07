Estados Unidos anuncia que empezará a vender “de inmediato” petróleo venezolano y la plata irá a una cuenta custodiada

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) dio a conocer la hoja de ruta técnica y financiera que sostendrá el “acuerdo” anunciado por el presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro, con el que ese país se hará hasta con 50 millones de barriles de petróleo venezolano. La estrategia garantiza un control absoluto sobre el flujo de capital para evitar que los recursos se desvíen hacia las manos de la corrupción que ha imperado en ese territorio por más de 20 años, dijo el DOE. Podría interesarle: Rusia y China tampoco fueron a Venezuela por la receta de las arepas, iban por el petróleo como EE.UU. Bajo el esquema, todo el dinero proveniente de la venta del crudo venezolano llegará primero a una cuenta controlada por Estados Unidos y custodiada por bancos de reconocimiento mundial. Para el gobierno Trump, este paso es fundamental para asegurar la integridad, la transparencia y la legitimidad de la distribución final de los recursos, los cuales se desembolsarán según su discreción “para beneficio de los pueblos estadounidense y venezolano”, continuó el DOE.

Las operaciones de venta de crudo y sus derivados comenzarán de manera inmediata y se mantendrán de forma indefinida, marcando una nueva era en la relación comercial del hemisferio occidental, en perspectiva de Estados Unidos. El plan contempla una colocación inicial de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad. Aunque la cifra parece astronómica, en el contexto de la producción actual de Venezuela, estos 50 millones de barriles equivalen a aproximadamente 1,8 meses de bombeo si se toma como referencia el promedio de 921.000 barriles diarios registrado en 2024. Incluso en un escenario más optimista, con una producción de un millón de barriles por día, la entrega total tardaría unos 50 días en completarse, lo que representa cerca de un mes y medio de la actividad petrolera venezolana. Encuentre: Trump sobre Venezuela: “Vamos a recuperar el petróleo que debimos recuperar hace mucho tiempo”

¿Qué hará Estados Unidos con la infraestructura petrolera de Venezuela?

Para hacer realidad este ambicioso volumen de exportación y estabilizar la economía regional, el Departamento de Energía precisó que la infraestructura venezolana requiere una intervención profunda. Según este, décadas de malos manejos y falta de inversión dejaron los yacimientos y refinerías en un estado de fragilidad extrema. En ese sentido, la idea es iniciar un proceso de modernización y expansión, por lo que Estados Unidos autorizará la importación a Venezuela de equipamiento petrolero especializado, repuestos críticos y servicios requeridos para modernizar esa infraestructura. La primera potencia mundial asegura que busca que la tecnología de punta, la experiencia de ingenieros expertos y la inversión masiva de socios energéticos estadounidenses tomen el control de los campos en el vecino país. Lea más: ¿No fue solo por petróleo? Lo que habría detrás de la ofensiva de EE. UU. en Venezuela En concepto del gobierno gringo, este proyecto permitirá que las mayores reservas probadas del planeta, que alcanzan los 303.221 millones de barriles según la OPEP, vuelvan a ser competitivas y generen riqueza real bajo la supervisión de EE.UU.

¿Estados Unidos intervendrá el sistema energético de Venezuela?