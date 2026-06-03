Empresas españolas comienzan a abandonar Cuba ante presiones de Estados Unidos

La creciente incertidumbre política en Cuba y el endurecimiento de las medidas adoptadas por Estados Unidos están llevando a varias compañías españolas a reducir significativamente su presencia en la isla. Durante los últimos meses, empresas del sector turístico y del transporte aéreo han anunciado cierres, cancelaciones de rutas y recortes operativos. Entre ellas figuran la aerolínea Iberia y las cadenas hoteleras Meliá e Iberostar, que han decidido disminuir sus actividades en el mercado cubano ante un escenario cada vez más complejo, de acuerdo con información de la agencia Efe.

La situación se ha intensificado tras la entrada en vigor de la orden ejecutiva 14404 del Gobierno estadounidense. Esta medida permite a Washington congelar activos en territorio estadounidense de compañías que mantengan operaciones en sectores considerados estratégicos para Cuba, como energía, minería, defensa o seguridad, o que hayan prestado apoyo al Gobierno de la isla.

Meliá e Iberostar reducen su presencia hotelera

El impacto de estas restricciones ya se refleja en las decisiones adoptadas por los principales operadores hoteleros extranjeros en Cuba. A comienzos de este año, la cadena Minor dejó de gestionar los dos hoteles que operaba en La Habana bajo la marca NH. Posteriormente, Meliá confirmó que dejará de explotar 15 establecimientos en la isla, mientras que Iberostar anunció una medida similar con otros 12 alojamientos. Ambas compañías españolas son actualmente los mayores operadores hoteleros internacionales presentes en Cuba, por lo que sus decisiones representan un golpe importante para la industria turística del país. La reducción de operaciones por parte de Meliá ya había comenzado meses atrás. En mayo, la compañía informó que cerró aproximadamente la mitad de su capacidad operativa en Cuba al término del primer trimestre, una decisión asociada al bloqueo comercial impulsado por Washington. Entérese: Presión en pleno colapso: EE. UU. intensifica su postura mientras Cuba se queda sin luz “Ante los acontecimientos y circunstancias que van sucediendo en el contexto geopolítico social, legal y económico de la República de Cuba”, Meliá informa que “ha adoptado la decisión de concluir de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización” de quince de sus hoteles en la isla, se lee en el comunicado. Los resultados operativos también evidencian las dificultades que atraviesa el mercado turístico cubano. Al cierre del primer trimestre, los hoteles de Meliá en la isla registraron una ocupación promedio de 34,1%, cifra que representó una caída de 6,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Además, el desempeño quedó muy por debajo de la ocupación media de la cartera global de la compañía, que alcanzó 58,8%, con un incremento de 1,7 puntos porcentuales.

Aerolíneas también cancelan vuelos hacia La Habana

Las dificultades no se limitan al sector hotelero. Varias aerolíneas españolas también han comenzado a replantear sus operaciones hacia Cuba. Iberia había anunciado en abril que abandonaría la ruta entre España y Cuba a partir de junio. La suspensión se hizo efectiva este lunes, poniendo fin a sus vuelos hacia la isla. Por su parte, World2Fly canceló sus conexiones con La Habana desde el pasado 20 de mayo, sumándose a la tendencia de reducción de servicios aéreos entre ambos países.

¿Qué compañías seguirán operando en Cuba?

A pesar de las salidas anunciadas, algunas empresas mantienen por ahora sus operaciones. Air Europa continuará volando entre Madrid y La Habana, aunque la compañía sigue monitoreando la evolución del entorno político y económico. Según fuentes de la aerolínea consultadas por la agencia Efe, la empresa evaluará permanentemente la demanda para ajustar su oferta de plazas en función de las condiciones del mercado. Conozca: “Dejen vivir a Cuba en paz”: Canciller denuncia ante la ONU a EE. UU. por agravar la crisis energética y humanitaria

La continuidad de Air Europa contrasta con la retirada de otros operadores y refleja la cautela con la que las compañías internacionales observan el futuro de Cuba, marcado por las tensiones geopolíticas y las nuevas restricciones impulsadas desde Estados Unidos. Cabe destacar que desde la década de 1990, tras la apertura de Cuba al turismo internacional como respuesta a la crisis económica derivada del colapso de la Unión Soviética, Meliá e Iberostar se consolidaron entre las primeras cadenas hoteleras españolas en establecer operaciones en la isla. La presión de Estados Unidos sobre las compañías vinculadas al conglomerado económico-militar Gaesa se intensificó en mayo, cuando Washington impuso sanciones directas contra esa organización. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

En este contexto, las empresas extranjeras que mantienen relaciones comerciales con el grupo tienen plazo hasta el 5 de junio para acreditar que sus actividades no contravienen las restricciones impuestas por el Gobierno estadounidense. Entérese: EE. UU. habría pedido salida de Díaz-Canel para negociar con Cuba, según New York Times

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