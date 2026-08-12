Empresas se unen para ayudar a damnificados por el sismo: así puede donar

Tras los destrozos causados por el sismo de magnitud 7,4 que tuvo epicentro en San José del Palmar, bancos, gremios, cooperativas y fundaciones se han unido para darle una mano a las poblaciones afectadas.

Una de las primeras que se unió a esta causa fue el Grupo Éxito que destinó una primera entrega de paquetes alimentarios para 3.500 familias ubicadas en Chocó, Pereira, Manizales, Cali, entre otros territorios que fueron donde más hubo víctimas de este fenómeno natural.

Además, la empresa señaló que hasta el 15 de septiembre, los colombianos podrán realizar aportes voluntarios para contribuir a dicha causa, mediante la estrategia de Goticas, cuando realicen compras en los diferentes Almacenes Éxito.

La Fundación Grupo Argos también se sumó a las acciones de apoyo con una campaña que busca recaudar $1.000 millones, recursos que serán administrados por la Corporación Presentes.

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La organización anunció, además, que evalúa recurrir al mecanismo de Obras por Impuestos para contribuir, en una etapa posterior, a la reconstrucción de infraestructura vial y educativa afectada por la emergencia.

En Bogotá, la Alcaldía Distrital está realizando plena coordinación con la Cruz Roja para organizar centros de acopio, facilitando la recepción de ayudas que vayan a realizar los ciudadanos. Entre los elementos que están recibiendo se encuentran: agua potable, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, artículos de higiene y elementos de primeros auxilios.

Los puntos para recibir dichas ayudas en la capital colombiana son la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Unicentro y la sede administrativa de la Cruz Roja, entre otros.