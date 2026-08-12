Fecolfin pide al Gobierno cuatro alivios urgentes para cooperativas por el terremoto

El sector cooperativo financiero pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas extraordinarias para atender los efectos económicos que dejó el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La solicitud fue presentada por la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Financieras y Entidades Financieras de Propiedad de Grupos Cooperativos (Fecolfin) al ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez. El gremio señaló que el sismo afectó de manera significativa a departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Chocó, donde varias cooperativas asociadas desarrollan sus operaciones y miles de personas tienen créditos, ahorros y otras relaciones financieras. Consulte: Esta es la empresa que donará todo el acero para reconstruir la Catedral de Manizales Fecolfin reconoció las primeras medidas anunciadas por el Gobierno, entre ellas el aplazamiento del pago del impuesto de renta para personas naturales y la gestión de un crédito de contingencia con la banca multilateral. Sin embargo, considera necesario ampliar los alivios para atender tanto a las entidades cooperativas como a sus asociados y deudores.

¿Cuáles son las cuatro medidas que pidió Fecolfin?

1. Alivios financieros para los deudores afectados

La primera solicitud apunta a establecer medidas extraordinarias y transitorias para los deudores de cooperativas con actividad financiera ubicadas en los municipios afectados por el terremoto. Fecolfin plantea mecanismos de refinanciación, períodos de gracia, períodos muertos, acceso urgente al crédito y líneas de fondeo y garantías, tomando como referencia precedentes regulatorios adoptados por el Gobierno ante emergencias anteriores. El objetivo, según el gremio, es proteger el mínimo vital de los asociados y deudores afectados, recuperar su capacidad productiva y contribuir a mantener la seguridad alimentaria y la estabilidad de los ingresos en las zonas golpeadas. Al mismo tiempo, Fecolfin considera que estas medidas deben permitir preservar la solidez patrimonial y la capacidad de operación de las cooperativas financieras que trabajan en los territorios afectados. Entérese: ¿Va a donar a afectados por terremoto? DiDi ofrece dos viajes gratis al día en Medellín Esta solicitud, junto con la segunda, podría incorporarse al paquete de medidas extraordinarias que el Gobierno prepare en el marco de la Emergencia Económica.

2. Aplazar obligaciones tributarias nacionales y locales

La segunda petición consiste en ampliar o suspender temporalmente los plazos para presentar declaraciones y pagar obligaciones tributarias de las entidades cooperativas y sus asociados domiciliados en los municipios afectados.

En materia nacional, Fecolfin propone evaluar medidas adicionales al aplazamiento ya anunciado para el impuesto de renta de personas naturales. En particular, pide considerar los vencimientos de IVA y retención en la fuente que coincidan con las semanas posteriores a la emergencia. El gremio también plantea medidas para los impuestos administrados por las autoridades territoriales. Entre ellos menciona el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio (ICA), cuyos vencimientos podrían coincidir con el período de atención de la emergencia. Fecolfin pidió al MinHacienda impartir orientaciones o gestionar ante alcaldías y gobernaciones la adopción de medidas similares de alivio tributario en los municipios afectados.

3. Suspender términos para reportes y procedimientos administrativos

El gremio solicita suspender, mientras se recupera la operación normal en las zonas afectadas, los términos para la transmisión de información periódica y regulatoria. La medida también abarcaría los términos de los procedimientos administrativos que se encuentren en curso para las entidades vigiladas y controladas que desarrollen operaciones en los municipios y departamentos afectados por el sismo. La intención es evitar que las dificultades operativas generadas por la emergencia deriven en incumplimientos mientras las entidades recuperan su funcionamiento habitual.

4. Permitir reportes extemporáneos sin sanciones

La cuarta petición busca permitir que las entidades de las zonas afectadas presenten de manera extemporánea, sin sanción, aquellos reportes de información cuyo vencimiento haya ocurrido cerca de la fecha del terremoto o durante los días inmediatamente posteriores. Fecolfin menciona como ejemplo el reporte que debe realizarse mediante la plataforma ADA de la Superintendencia de la Economía Solidaria y que posteriormente debe enviarse al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop).

El gremio considera que esta flexibilización permitiría atender las dificultades operativas derivadas de la emergencia sin generar sanciones por incumplimientos asociados a los plazos de reporte. Fecolfin diferencia entre las solicitudes que pueden ser atendidas directamente por los organismos de supervisión y aquellas que, por su alcance, requerirían medidas extraordinarias. Según el gremio, las solicitudes relacionadas con alivios financieros para deudores y ampliación o suspensión de obligaciones tributarias excederían las competencias ordinarias de las entidades de supervisión. Por esa razón, pidió al Ministerio de Hacienda evaluar su incorporación en el paquete normativo que se formule bajo el Estado de Emergencia Económica. La federación también manifestó su disposición para trabajar con el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Superintendencia Financiera de Colombia en la caracterización del impacto del terremoto sobre las cooperativas asociadas y sus usuarios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Fecolfin señaló que está disponible para aportar información y acompañar el diseño y la implementación de las medidas que finalmente adopte el Gobierno Nacional. Le puede gustar: Chocó nos necesita: no hay nevera para almacenar sangre en el hospital que atiende a heridos del terremoto Bloque de preguntas y respuestas: