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Tres aviones y un camión de 30 toneladas: Jhon Arias toma la batuta para ayudar al Chocó tras terremoto

El futbolista y su esposa, Alejandra, han estado gestionando soluciones médicas para el departamento donde inició el terremoto del lunes en Colombia.

  • El futbolista chocoano del Palmeiras, Jhon Arias, está pendiente de su departamento aún cuando sigue concentrado para el partido de Libertadores contra Cerro Porteño. Foto: GETTY
    El futbolista chocoano del Palmeiras, Jhon Arias, está pendiente de su departamento aún cuando sigue concentrado para el partido de Libertadores contra Cerro Porteño. Foto: GETTY
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 7 horas
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Hay una canción en la que Rubén Blades dice: “ ni dormido me olvido de mi identidad”. La frase, sencilla, pero potente, encaja perfecto para definir al futbolista chocoano Jhon Arias. El atacante del Palmeiras de Brasil y figura de la Selección Colombia salió de su tierra para triunfar en el extranjero, pero el amor por su sitio nunca salió de él.

Su identidad es fuerte. El sentido de pertenencia que tiene por Chocó, más. Sabe, porque lo vivió en carne propia, de las dificultades que tiene su región. Más cuando se enfrenta con una situación como la tragedia que generó el terremoto de 7.4 grados que sacudió al país en la mañana del lunes y tuvo como epicentro al municipio chocoano de San José del Palmar.

El temblor se generó ahí; pero afectó a varias partes del país. Quibdó, la capital del Chocó, se vio muy golpeada. Hasta el momento, se registran 14 muertes y cientos de heridos en ese departamento que no tiene, en todo su territorio, un hospital de tercer nivel alta complejidad, donde atender a las personas que más lo necesitan.

¿Cuál ha sido el aporte de Jhon Arias en la tragedia para el Chocó?

De todo eso son conscientes Jhon Arias y su esposa Alejandra Aguilar. El futbolista, que durante el Mundial de Norteamérica puso pantallas gigantes en varios puntos de Quibdó para que su gente viera los partidos y tuviera alegrías, decidió enviar ayuda humanitaria a su región desde Brasil.

El lunes en la noche publicó un video en el que, junto a Aguilar, anunciaron el envío de un avión con personal médico e insumos hacia la capital del Chocó. Este miércoles Alejandra le contó a EL COLOMBIANO que la ayuda ya va en tres aviones y un camión lleno de insumos para ayudar al departamento.

“El primer día enviamos un vuelo que nosotros pagamos. Llevaba médicos (siete) y una carga de insumos médicos. El martes mandamos otro desde Bogotá en conexión con una persona que nos prestó un avión. Contactamos con una fundación de médicos que tenían 600 kilos de insumos, pero no tenían como enviarlos. Al mediodía del miércoles enviaremos uno desde Medellín. El jueves en la noche enviaremos un camión de 30 toneladas y estamos recogiendo ayuda para poder llenarlo”, dijo la mujer.

Además, de manera extraoficial se dice que el futbolista chocoano, de 28 años, habló con los directivos del Palmeiras de Brasil para pedirles que una parte del dinero que se recoja por la taquilla del partido de octavos de final de la Copa Libertadores contra Cerro Porteño de Paraguay, programado para el miércoles (5:00 p.m.), sea donada para conseguir más ayuda humanitaria y enviarla al Chocó.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo ha crecido la ayuda humanitaria enviada por Jhon Arias y su esposa al Chocó?
La logística humanitaria se expandió y ya suma tres aviones privados y un camión de 30 toneladas cargados con insumos médicos y personal de la salud.
¿Cuántos médicos y qué insumos trasladó el primer avión financiado por Jhon Arias?
El primer vuelo, costeado en su totalidad por el futbolista, transportó a siete profesionales de la salud y una carga completa de insumos médicos hacia Quibdó.
¿Desde qué ciudades de Colombia han despegado los aviones con ayudas para los damnificados?
Los vuelos con asistencia médica e insumos han sido coordinados para despegar desde las ciudades de Bogotá y Medellín con destino al departamento del Chocó.

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