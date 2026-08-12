Tres aviones y un camión de 30 toneladas: Jhon Arias toma la batuta para ayudar al Chocó tras terremoto

El temblor se generó ahí; pero afectó a varias partes del país. Quibdó, la capital del Chocó, se vio muy golpeada. Hasta el momento, se registran 14 muertes y cientos de heridos en ese departamento que no tiene, en todo su territorio, un hospital de tercer nivel –alta complejidad–, donde atender a las personas que más lo necesitan.

¿Cuál ha sido el aporte de Jhon Arias en la tragedia para el Chocó?

De todo eso son conscientes Jhon Arias y su esposa Alejandra Aguilar. El futbolista, que durante el Mundial de Norteamérica puso pantallas gigantes en varios puntos de Quibdó para que su gente viera los partidos y tuviera alegrías, decidió enviar ayuda humanitaria a su región desde Brasil.

El lunes en la noche publicó un video en el que, junto a Aguilar, anunciaron el envío de un avión con personal médico e insumos hacia la capital del Chocó. Este miércoles Alejandra le contó a EL COLOMBIANO que la ayuda ya va en tres aviones y un camión lleno de insumos para ayudar al departamento.

“El primer día enviamos un vuelo que nosotros pagamos. Llevaba médicos (siete) y una carga de insumos médicos. El martes mandamos otro desde Bogotá en conexión con una persona que nos prestó un avión. Contactamos con una fundación de médicos que tenían 600 kilos de insumos, pero no tenían como enviarlos. Al mediodía del miércoles enviaremos uno desde Medellín. El jueves en la noche enviaremos un camión de 30 toneladas y estamos recogiendo ayuda para poder llenarlo”, dijo la mujer.

Además, de manera extraoficial se dice que el futbolista chocoano, de 28 años, habló con los directivos del Palmeiras de Brasil para pedirles que una parte del dinero que se recoja por la taquilla del partido de octavos de final de la Copa Libertadores contra Cerro Porteño de Paraguay, programado para el miércoles (5:00 p.m.), sea donada para conseguir más ayuda humanitaria y enviarla al Chocó. Bloque de preguntas y respuestas: