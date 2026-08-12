Tres aviones y un camión de 30 toneladas: Jhon Arias toma la batuta para ayudar al Chocó tras terremoto

Hay una canción en la que Rubén Blades dice: “ ni dormido me olvido de mi identidad”. La frase, sencilla, pero potente, encaja perfecto para definir al futbolista chocoano Jhon Arias. El atacante del Palmeiras de Brasil y figura de la Selección Colombia salió de su tierra para triunfar en el extranjero, pero el amor por su sitio nunca salió de él.
Su identidad es fuerte. El sentido de pertenencia que tiene por Chocó, más. Sabe, porque lo vivió en carne propia, de las dificultades que tiene su región. Más cuando se enfrenta con una situación como la tragedia que generó el terremoto de 7.4 grados que sacudió al país en la mañana del lunes y tuvo como epicentro al municipio chocoano de San José del Palmar.