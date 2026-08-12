Corte regresaría la reforma pensional de Petro al Congreso por segunda vez, esto se sabe

La reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro volvería a quedar en manos del Congreso. La ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, propondría devolver por segunda vez la Ley 2381 de 2024 a la Cámara de Representantes para que corrija los vicios de procedimiento que, según el alto tribunal, todavía impedirían su entrada en vigencia.
La Sala Plena tiene previsto retomar este jueves 13 de agosto el estudio de la norma, que permanece suspendida desde junio de 2025. En la discusión estarán nuevamente sobre la mesa las condiciones en las que la Cámara intentó subsanar el error que había detectado la Corte en el trámite legislativo.
Sin embargo, la discusión se podría apalzar ya que Hay dos magistrados impedidos para votar la constitucionalidad de la norma, quienes son Jorge Enrique Ibáñez y Héctor Carvajal.
Cabe recordar que la reforma contempla que los trabajadores coticen hasta 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y que el excedente vaya a los fondos privados de su elección. A su vez, el cambio alcanzaría el futuro del ahorro pensional de unos 25 millones de colombianos.
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