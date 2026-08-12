Messi despide a su padre y pone en duda su continuidad en el fútbol: “No sé cómo seguir”

El astro argentino Lionel Messi Lionel Messi dijo este miércoles que tiene “bastantes dudas” de que vaya a seguir jugando al fútbol “mucho tiempo más”, en una emotiva carta de despedida a su padre y representante, Jorge Messi, fallecido el viernes a los 68 años.

En su primera reacción desde la muerte de su papá, la estrella de 39 años repasó los últimos meses de vida de su progenitor, atravesados por el empeoramiento del cáncer que le costó la vida, según medios.

El deterioro en la salud de Jorge Messi, figura central de la brillante carrera deportiva del Diez, coincidió con la disputa del Mundial de Norteamérica 2026. Argentina perdió la final contra España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió Messi en una carta publicada en Instagram, que acompañó con fotografías junto a su padre.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo”, agregó el capitán argentino. “Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”.

“Nunca pude sentirme bien”

El exatacante del FC Barcelona, con contrato con el Inter Miami hasta 2028, aseguró que quería ganar la Copa del Mundo para llevársela a su papá.

Pero reconoció que fue incapaz porque el físico no le respondió en el choque por la corona ante una España que atropelló a Argentina.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, respondió Cristiano Ronaldo, gran adversario del argentino durante años por el rótulo del mejor del mundo, a la publicación de este miércoles.

El mal estado de salud de Jorge Messi, sepultado el domingo cerca de Rosario, se hizo público en plena competición en Norteamérica.

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En el debut mundialista de la Albiceleste contra Argelia, Messi lloró tras anotar uno de sus tres goles en la victoria 3-0. Después del triunfo reconoció que su inusual muestra de emotividad tuvo que ver con la situación de su padre.