Empleo en Colombia arrancaría 2026 con optimismo: el 36% de empleadores planean aumentar contrataciones

El mercado laboral colombiano comenzaría el primer trimestre de 2026 con un panorama moderadamente optimista; por lo menos así lo reveló la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, según la cual el 36% de los empleadores en el país prevé aumentar su planta de personal entre enero y marzo, mientras que la tendencia neta de empleo ajustada estacionalmente se ubica en 19%.
Aunque esta cifra representa una leve caída de un punto porcentual frente al mismo periodo del año anterior, también evidencia una recuperación frente al trimestre inmediatamente anterior, con un aumento de tres puntos, lo que sugiere un arranque de año con crecimiento controlado, pero sostenido.
