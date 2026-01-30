Estos son los sectores de la economía que más crearon empleo para 2025 en Colombia

El cierre del año 2025 dejó un balance favorable para el mercado laboral colombiano. En diciembre, el país registró 24.224.000 personas ocupadas, lo que representó un incremento de 603.000 nuevos empleos frente a diciembre de 2024, cuando la cifra era de 23.621.000. El dato confirma que el empleo ganó tracción en la recta final del año, propio de la época navideña cuando se generan más puestos de trabajo por mayor actividad productiva. Este desempeño también se reflejó en la tasa de desempleo, que se ubicó en 8,0% en diciembre, por debajo del 9,1% registrado un año atrás. De hecho, se convirtió en la tasa de desocupación más baja para un mes de diciembre desde 2001. En términos desestacionalizados, el desempleo fue de 8,3%. Entérese: Medellín habría cerrado el 2025 con 100.000 desocupados; así se comportó el mercado laboral

Las industrias manufactureras, el gran motor del empleo

Si se mira con lupa qué sectores “jalonaron” la ocupación, hay un claro protagonista, las industrias manufactureras. Este sector sumó 510.000 personas a sus nóminas en diciembre y fue el que más aportó a la variación total del empleo, con una contribución de 2,2 puntos porcentuales. Otros sectores también aportaron buenas noticias. La administración pública, junto con salud y educación, generó 121.000 nuevos ocupados y contribuyó con 0,5 puntos porcentuales a la variación nacional. A su vez, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación sumaron 114.000 personas, con el mismo aporte de 0,5 puntos porcentuales. Por su parte, las actividades profesionales y científicas añadieron 69.000 empleos, con una contribución de 0,3 puntos porcentuales.

Quiénes concentran el empleo en Colombia

Pese al fuerte crecimiento de la industria, el comercio y la reparación de vehículos siguen siendo el sector que concentra la mayor parte de los trabajadores en el país. De acuerdo con el Dane, al cierre de 2025, este segmento representó el 17,6% del total nacional, con 4.262.000 personas ocupadas. Le siguen la agricultura, ganadería y pesca, que concentran el 12,8% de los ocupados; la administración pública y salud, con el 12,0 %; y las industrias manufactureras, que ya representan el 11,9 % del total de trabajadores del país.

Los sectores que perdieron empleo en diciembre

No todo fue crecimiento en el último mes del año. Algunos sectores tradicionales cerraron en “números rojos”. La agricultura y pesca fue la actividad que más empleos restó, con 42.000 ocupados menos frente a diciembre de 2024. Le siguieron las actividades financieras y de seguros, que perdieron 40.000 empleos, y la construcción, con una reducción de 39.000 puestos de trabajo.

El balance del año completo: 791.000 empleos más en Colombia

En el consolidado de 2025, la población ocupada promedio fue de 23.827.000 trabajadores, lo que representa un aumento de 791.000 empleos frente al promedio de 2024, cuando se registraron 23.036.000. En términos porcentuales, esto equivale a un crecimiento del 3,4% en la ocupación. En el balance sectorial de 2025, dos motores se destacaron con buenas cifras. Por un lado, alojamiento y los servicios de comida; y por otro lado, las industrias manufactureras. Ambos lideraron la generación de empleo con una contribución de 0,6 puntos porcentuales cada uno a la variación total nacional. El sector de alojamiento y servicios de comida sumó 143.000 nuevos ocupados y alcanzó una participación del 7,7% en el mercado laboral. Las industrias manufactureras generaron 142.000 empleos adicionales y consolidaron una participación del 11,0% del total de trabajadores del país. La administración pública y la salud aportaron otros 113.000 ocupados, con una contribución de 0,5 puntos porcentuales. En contexto: Desempleo en Medellín cayó entre agosto-octubre: se ubica en 6,9%; comercio y manufactura mandan la parada Al cierre de 2025, el mapa del empleo en Colombia sigue teniendo un fuerte componente agrícola y comercial. La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca se mantienen como el mayor empleador, con el 14,2% del total nacional (3.386.000 personas). El comercio y la reparación de vehículos concentran el 17,2%, con 4.104.000 trabajadores, y la administración pública, defensa, educación y salud representan el 12,1% de la fuerza laboral. Sectores como transporte y almacenamiento lograron sumar 112.000 nuevos trabajadores en el promedio anual, con una contribución de 0,5 puntos porcentuales. La construcción, tras periodos de alta incertidumbre, aportó 62.000 empleos adicionales y cerró el año representando el 6,7% de la ocupación total. Incluso actividades más pequeñas, como las inmobiliarias, financieras y los servicios públicos, mostraron variaciones positivas de entre 15.000 y 17.000 nuevos ocupados cada una. El único sector que se mantuvo completamente estable fue información y comunicaciones, que cerró 2025 con los mismos 406.000 empleados del año anterior.

Empresas privadas lideraron la creación de empleo formal