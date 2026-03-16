Histórico: por primera vez Corte permite reversar ligadura de trompas en Colombia

La Corte Constitucional ordenó proteger los derechos sexuales y reproductivos de una mujer de 31 años que buscaba revertir una ligadura de trompas para volver a intentar ser madre. En su decisión, el alto tribunal también le dio una orden directa al Ministerio de Salud de definir los parámetros de financiación para este tipo de procedimientos dentro del sistema de salud.
El fallo, contenido en la Sentencia T-031 de 2026, marca un precedente porque es la primera vez que la Corte analiza la recanalización tubárica como una herramienta para que una mujer pueda concretar su decisión sobre cuántos hijos quiere tener.
El caso analizado por la Sala Segunda de Revisión gira en torno a “Valeria”, una mujer de 31 años que, antes de someterse a una cesárea por un embarazo de alto riesgo, aceptó practicarse una esterilización quirúrgica. En ese momento consideraba que su deseo de maternidad ya estaba cumplido. Sin embargo, la historia cambió después del parto. El bebé recién nacido fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos y falleció días después, una situación que llevó a la mujer a enfrentar un cuadro de depresión y ansiedad.
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A esto se sumó otro factor que profundizó la crisis emocional, la imposibilidad de volver a quedar embarazada debido al procedimiento de esterilización. Cuando intentó revertir la ligadura de trompas, su EPS negó la intervención al argumentar que no hace parte del plan de beneficios en salud y que no existían razones médicas para realizarla. Ante esa negativa, la mujer acudió a la tutela para que se autorizara el procedimiento.
El caso llegó a revisión de la Sala Segunda de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien preside la Sala y habla en la declaración.