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Emiratos Árabes Unidos anunció que se retirará de la OPEP a partir de mayo

El país dejará el cartel petrolero el 1 de mayo en un contexto de guerra en Oriente Próximo, caída en su producción y restricciones para exportar crudo, lo que debilita la cohesión del bloque.

  • La salida de Emiratos ocurre en medio de bloqueos en el estrecho de Ormuz y tensiones con Irán. FOTOS CORTESÍA
    La salida de Emiratos ocurre en medio de bloqueos en el estrecho de Ormuz y tensiones con Irán. FOTOS CORTESÍA
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Emiratos Árabes Unidos decidió dar un giro estratégico en su política energética y anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la alianza OPEP+, una movida que se hará efectiva a partir del 1 de mayo. La decisión, confirmada por la agencia estatal WAM, responde a un replanteamiento de largo plazo sobre su papel en el mercado energético y abre la puerta a un aumento progresivo en su producción de crudo.

El país, considerado una de las principales potencias petroleras del golfo Pérsico, busca así mayor flexibilidad para impulsar su capacidad productiva en medio de un entorno marcado por tensiones geopolíticas y cambios en la demanda global de energía.

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Una salida marcada por la guerra y las restricciones energéticas

La decisión no ocurre en el vacío. Emiratos ha enfrentado fuertes impactos económicos por la imposibilidad de exportar petróleo a través del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de crudo que ha permanecido bloqueado en medio del conflicto en Oriente Próximo. Además, instalaciones petroleras del país han sufrido daños en el marco de la confrontación entre Irán y sus vecinos.

La guerra, en la que participan Estados Unidos e Israel contra Irán, ha tensado las relaciones dentro de la propia OPEP, dejando a la organización en una posición frágil. El prolongado corte de suministro —que ya se acerca a dos meses— podría llevar a que, una vez se reactive el flujo de petróleo, cada país opte por maximizar su producción, debilitando de facto el sistema de cuotas del cartel.

“Se trata de una decisión política, tomada tras un análisis minucioso de las políticas actuales y futuras relacionadas con el nivel de producción”, explicó el ministro de Energía, Suhail Mohamed al-Mazrouei.

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Golpe a la OPEP y más presión para Arabia Saudí

La salida de Emiratos representa un revés para la OPEP y, en particular, para Arabia Saudí, líder tradicional del grupo. Aunque en el corto plazo no se prevén efectos inmediatos —debido a que las exportaciones siguen limitadas—, a mediano y largo plazo la decisión debilita la cohesión del bloque.

El impacto es relevante porque Emiratos era uno de los pocos miembros con capacidad real de aumentar producción, junto a Arabia Saudí. Fuera de la organización, el país tendrá incentivos para bombear más crudo, lo que podría generar un mercado más volátil.

De hecho, analistas advierten que este movimiento pone en duda la capacidad de la OPEP para seguir estabilizando los precios internacionales. También abre interrogantes sobre el rol de Arabia Saudí como principal regulador del mercado petrolero.

Tensiones previas y ambiciones de mayor producción

No es la primera vez que Emiratos choca con la OPEP. El país ya había manifestado diferencias frente a las cuotas de producción impuestas por el cartel, al considerar que limitaban su crecimiento. Su objetivo era elevar su producción hasta en un 30%, una meta difícil de alcanzar dentro de las restricciones del grupo.

El contexto actual, sin embargo, aceleró la decisión. El conflicto en Oriente Próximo ha provocado un shock energético sin precedentes, con caídas históricas en la producción de los países de la OPEP, incluso superiores a las registradas durante la pandemia.

En el caso de Emiratos, la producción pasó de 3,42 millones de barriles diarios a 1,89 millones en marzo, reflejando el impacto directo de la crisis.

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Además, la salida también tiene un componente geopolítico. Emiratos es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en la región, y su distanciamiento de una organización en la que participa Irán puede leerse como un movimiento alineado con los intereses de Washington. Incluso el expresidente Donald Trump ha criticado en repetidas ocasiones a la OPEP por influir en los precios del petróleo.

En conjunto, la decisión de Emiratos no solo reconfigura su estrategia energética, sino que también añade presión a un mercado petrolero ya tensionado, con menos coordinación entre productores y mayores riesgos de volatilidad en los próximos meses.

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