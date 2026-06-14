Líder indígena que recogía firmas para la Constituyente de Petro también controla territorio de 257.000 hectáreas en La Guajira

Armando Custodio Wouriyú Valbuena es el hombre que fue vocero del comité promotor para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno nacional; también es la persona a cuya cuenta bancaria el presidente Gustavo Petro pidió a los colombianos enviar dinero; y, al mismo tiempo, es el representante legal del Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira, conocido como Wuinpumüin.
Ese territorio, delimitado mediante la Resolución No. 202673000361726 del 10 de junio de 2026 por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), abarca 257.000 hectáreas, equivalentes a unos 2.700 kilómetros cuadrados.
El área está ubicada dentro del municipio de Uribia, en La Guajira, que tiene cerca de 45.000 habitantes. Así lo denunció el periodista Melquisedec Torres en su cuenta de X.