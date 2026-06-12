Luis7Lunes: rapero a tiempo completo

Luis7Lunes está dedicado al rap a tiempo completo y se nota; ha sacado cuatro discos en dos años –dos con su sello, Afterclass, La Ausencia del Descanso (2025) y Suerte (2026) y dos en colaboración, Miedo (2025) con Ignorancia Sofisticada y V Sabor (2026), con Kid Sánchez–, pero se nota sobre todo en la forma de rapear, en el ímpetu.
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La decisión de dejar la psiquiatría, su profesión, llegó después de la celebración de su primera década de carrera en el rap, en diciembre del año pasado. Fue un evento sin precedentes en su trayectoria, un show enorme con escenografía, invitados nacionales e internacionales. Llenó por completo el Teatro Pablo Tobón Uribe. Luego hizo lo propio en Bogotá.
Y si el año pasado terminó bien, este empezó mejor, con una gira por varias ciudades del país y varios países del mundo. El trabajo dejó de ser compatible con el rap, el rap se convirtió en el trabajo y eso lo cambia todo, porque pocos viven de lo que ama, mucho menos cuando es música, especialmente rap. Por eso, en parte, es que suena distinto. A propósito del lanzamiento de V Sabor, EL COLOMBIANO habló con Luis.