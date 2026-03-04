“El 4x1.000 frena muchísimo el uso de pagos digitales, hay que desmontarlo gradualmente”: CEO de la fintech Mono

Los pagos digitales ya no son solo una tendencia tecnológica; están moviendo la economía. Un informe de la fintech colombiana Mono, basado en experiencias como M-Pesa en Kenia, UPI en India, Pix en Brasil y el sistema Bre-B en Colombia, muestra que cuando más personas pagan de forma digital, el país crece más y baja la informalidad.
En Colombia, el informe enmarca estos hallazgos en el despliegue del sistema de pagos inmediatos interoperables Bre-B, impulsado por el Banco de la República que reporta más de 100 millones de llaves registradas y acumula transacciones por más de $34 billones.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Juan Camilo Poveda, cofundador y CEO de Mono, explica por qué la interoperabilidad y la masificación de estos sistemas pueden convertirse en una herramienta clave para formalizar negocios, mejorar el recaudo y dinamizar el PIB.
