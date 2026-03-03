x

Artistas preocupados: no se sabe de la plata de Cocrea 2026

En años anteriores, a esta altura del calendario, el Ministerio de Hacienda ya había dado la asignación presupuestal del proyecto. Hay un retraso de tres meses, que pondría en jaque la convocatoria.

  Durante su tiempo de vigencia, Cocrea ha facilitado que el dinero de la empresa privada fortalezca las iniciativas culturales de los gestores y artistas del país. FOTO Juan Antonio Sánchez
    Durante su tiempo de vigencia, Cocrea ha facilitado que el dinero de la empresa privada fortalezca las iniciativas culturales de los gestores y artistas del país. FOTO Juan Antonio Sánchez
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

hace 3 horas
El actor y gestor cultural Juan Alejandro Gaviria subió un video en su cuenta de Instagram en el que prende las alarmas respecto a los tiempos de la convocatoria de Cocrea, un incentivo tributario creado en el gobierno de Iván Duque y conservado en el de Gustavo Petro, dirigido a los empresarios que invierten en la cultura. Según Gaviria -que conversó con EL COLOMBIANO-, la demora en la aprobación del cupo fiscal por parte del Ministerio de Hacienda tiene en vilo una convocatoria que, a partir de su experiencia, califica de “beneficiosa para los gestores culturales”.

Radicado hace doce años en Medellín, Gaviria dijo que Cocrea le ayudó a superar un revés económico que sufrió su academia de actuación en los tiempos de la pandemia en los tiempos de la Covid-19. Gaviria detalla que el programa no entrega becas directas. Los proyectos culturales se presentan a una convocatoria; si son avalados, los inversionistas que aportan recursos reciben un beneficio en el impuesto de renta.

El gestor ejemplifica el modelo con una gira musical. Si un empresario invierte 5.000 millones de pesos en un proyecto avalado, puede recibir un bono equivalente al 57,8 % de esa suma para descontarlo de su impuesto o negociarlo en el mercado secundario. “En términos prácticos, cualquier inversionista que vaya a invertir en un negocio artístico o cultural ya mitigó el 57,8 % del riesgo de su inversión por el aval Cocrea”, afirmó.

Además, explicó que el esquema permite ejecutar proyectos de manera progresiva: “Vos puedes empezar a ejecutar tu proyecto con el 15 % del valor, sacar el bono de ese 15 %, vender ese bono y reinvertir en tu proyecto”. Para Gaviria, este diseño ha generado un efecto multiplicador dentro del ecosistema cultural, al facilitar alianzas entre proyectos avalados y dinamizar la cadena productiva.

¿Qué ocurre con Cocrea?

La preocupación actual radica en que el Confis no ha aprobado aún el cupo fiscal que respalda el incentivo. Gaviria cuestiona la demora y advierte que, si no se firma el documento a tiempo, la convocatoria podría no abrir este año. “Si el Confis no sale a tiempo, la convocatoria no va a poder salir a tiempo y el miedo real es que no salga la convocatoria este año”, afirmó.

Desde la dirección de Cocrea, María del Pilar Ordóñez, directora general de la corporación, confirmó el retraso. “Gestionamos un incentivo tributario para quienes invierten en cultura y el respaldo para poder entregar ese incentivo se llama cupo fiscal. Ese cupo nos lo entrega el Confis a través del Ministerio de Cultura”, explicó.

Ordóñez señaló que, tras la última reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, el cupo debe ser aprobado por el Confis y que, en años anteriores, esa decisión se tomó en diciembre. “Este año estamos un poco más atrasados y eso nos está generando mucha angustia en el sector”, reconoció.

La directora aclaró que Cocrea no acude directamente al Confis: la solicitud la presenta la ministra de Cultura. “Nos pidieron unos ajustes que hicimos hace como un mes. En este momento las autoridades macroeconómicas están estudiando el tema. No nos han citado”, indicó.

Aunque no existe una fecha límite explícita para la aprobación del cupo, sí hay un plazo normativo para abrir la convocatoria. “Hay una norma que dice que Cocrea debe abrir la convocatoria en los primeros cuatro meses del año. Nuestro deadline es el 30 de abril”, precisó Ordóñez. Para cumplirlo, necesitan conocer con anticipación el monto aprobado, pues de esa cifra depende el alcance de la convocatoria y la cobertura de compromisos ya adquiridos en convocatorias anteriores.

“Tenemos proyectos entre un mes y tres años de ejecución. El cupo debe amparar esos compromisos y dejar un saldo para abrir una nueva convocatoria”, explicó. Si el cupo fuera insuficiente o no se aprobara, el impacto sería grave. “Construir confianza para un incentivo no es fácil. Si no hay cupo, eso se destruye en un solo acto”, advirtió.

Ordóñez subrayó que el programa ha crecido de forma sostenida y que tanto creadores como empresarios han aprendido a usar el instrumento. “El incentivo ha ganado confianza. Mucho, porque suena sencillo, pero tiene demasiada filigrana tributaria”, afirmó.

¿Qué dice el Ministerio de Cultura?

Utilidad para la vida