Estas son las imprecisiones de Petro respecto a la orden de impugnar mesas en elecciones

A pocos días de que se lleven a cabo las primeras votaciones de este año electoral, el presidente Gustavo Petro ha utilizado una alocución no para dar seguridad sobre este ejercicio democrático sino, por el contrario, para sembrar dudas sobre el sistema electoral.
En su intervención realizada en la noche del martes, el mandatario hizo alusión a las dudas respecto al software para los comicios y sugirió a los testigos electorales impugnar las mesas de votación para evitar un supuesto fraude.
“Si una mesa no es impugnada, queda válido el preconteo, es decir, lo que dijo la empresa privada que hubo en esa mesa, pero si se impugna, son los jueces de las comisiones escrutadoras los que van a abrir las urnas y contarán los votos para ratificar si lo dicho es cierto. Entre más mesas impugnadas, más claridad”, fueron las palabras del jefe de Estado.
Ese llamado lo hizo Petro con el fin de supuestamente mitigar unos “algoritmos opacos” en el conteo de los votos y para que no sea válido un preconteo que, señaló, lo realiza la empresa privada.