Estas son las imprecisiones de Petro respecto a la orden de impugnar mesas en elecciones

A pocos días de que se lleven a cabo las primeras votaciones de este año electoral, el presidente Gustavo Petro ha utilizado una alocución no para dar seguridad sobre este ejercicio democrático sino, por el contrario, para sembrar dudas sobre el sistema electoral. En su intervención realizada en la noche del martes, el mandatario hizo alusión a las dudas respecto al software para los comicios y sugirió a los testigos electorales impugnar las mesas de votación para evitar un supuesto fraude. Lea también: Factcheck: las afirmaciones falsas e imprecisas de Petro sobre el software electoral “Si una mesa no es impugnada, queda válido el preconteo, es decir, lo que dijo la empresa privada que hubo en esa mesa, pero si se impugna, son los jueces de las comisiones escrutadoras los que van a abrir las urnas y contarán los votos para ratificar si lo dicho es cierto. Entre más mesas impugnadas, más claridad”, fueron las palabras del jefe de Estado. Ese llamado lo hizo Petro con el fin de supuestamente mitigar unos “algoritmos opacos” en el conteo de los votos y para que no sea válido un preconteo que, señaló, lo realiza la empresa privada.

¿Quién realiza el preconteo de las votaciones en Colombia?

Respecto a las acusaciones que hace el mandatario sobre quienes hacen el preconteo de los votos, cabe aclarar que no es cierto que este lo hace una empresa privada, sino que son los ciudadanos elegidos como jurados de votación los encargados de esta labor. De acuerdo con el proceso que tiene establecido la Registraduría desde las jornadas electorales anteriores, son los jurados quienes inician el conteo de los votos depositados por los ciudadanos. Esta contabilización es la que da comienzo al preconteo, que es el proceso de transmisión, consolidación y divulgación rápida de los resultados electorales el mismo día de la elección. Este proceso es solo informativo, pero no tiene valor jurídico, pues, según el Código Electoral, es el escrutinio que se lleva a cabo en los diferentes municipios frente a jueces y notarios el que tiene la respectiva validez. Puede leer: ¿Por qué resurgen las dudas sobre la salud mental y física de Petro?

En esta parte del proceso, según explicó el registrador Hernán Penagos meses atrás, los jueces y notarios revisan la información consignada en los formularios E-14, validan las actas, verifican los resultados y hacen la declaración oficial en cada uno de los municipios. “Como ven ustedes, hay dos procesos muy importantes de validación de resultados, si se quieren tres. El primero, el conteo que hacen los jurados, ciudadanas y ciudadanos. El segundo, la información o datos preliminares que se hace a través de preconteo. Y el tercero, el escrutinio que realizan los jueces y que es el documento jurídico (...) que utiliza el Consejo de Estado cuando estudia sus demandas de pluralidad electoral”, explicó el registrador Penagos a los medios meses atrás.

¿En qué casos se puede impugnar una mesa de votación?

Para tener claro el proceso de la impugnación de una mesa de votación, EL COLOMBIANO habló con el doctor en Derecho Constitucional, el abogado David Mendieta, quien le aclaró a este medio que esta no es una solicitud que se haga solamente por tener sospechas, sino que debe ser con indicios claros. “Las reclamaciones dentro del proceso electoral no son discrecionales y subjetivas. Sino que sus causales y procedimiento se encuentran en el Código Nacional Electoral en artículos como el 122 y el 164”, le respondió el jurista a este medio. Siga leyendo: Polémica por críticas de Petro al sistema electoral: Factcheck de cinco cuestionamientos que no tendrían asidero Apoyados en el experto constitucionalista, se revisó el Código Nacional Electoral que indica que se puede impugnar cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el número de ciudadanos que podían votar, cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrió en error aritmético al computar los votos, cuando se incurre en el error al anotar el nombre y apellido de uno o más candidatos y cuando los formularios son firmados por menos de 3 jurados de votación. “Las reclamaciones que tuvieren por objeto solicitar el recuento de papeletas, serán atendidas en forma inmediata por los jurados de votación, quienes dejarán constancia en el acta del recuento practicado”, dice la normativa respecto a las reclamaciones que se presenten. En el último año, Gustavo Petro ha buscado, a través de declaraciones públicas y en sus redes sociales, la manera de sembrar dudas sobre el sistema electoral colombiano, del cual ya ha sido elegido senador, alcalde de Bogotá y presidente.

