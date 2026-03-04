Recursos del impuesto vehicular en Antioquia impulsarán la lucha contra el hambre: así se invertirán

Los recursos que este año consiga el Departamento de Antioquia por concepto del impuesto vehicular se destinarán a financiar los programas contra el hambre en la región.
Así lo señaló la Gobernación de Antioquia este miércoles, haciendo un llamado a los contribuyentes a sumarse a esa estrategia y rindiendo además un balance de las inversiones realizadas desde 2024.
Le puede interesar: Medellín Cero Hambre fue premiada como una de las mejores iniciativas de innovación pública en el mundo
Isabel Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación, resaltó que, al cierre del año pasado, el Departamento logró incrementar en un 15,7% el recaudo de este tributo. Esto significa cerca de $101.000 millones más de lo recaudado en 2024, para un consolidado de $741.333 millones al cierre de 2025.
La funcionaria agregó que en los últimos dos años la inversión en la lucha contra el hambre en Antioquia ya se ubica en el orden de los $800.000 millones, con un foco especial en las madres gestantes, niños menores de 5 años, adultos mayores con discapacidad y el programa de alimentación en los colegios.