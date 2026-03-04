Recursos del impuesto vehicular en Antioquia impulsarán la lucha contra el hambre: así se invertirán

Los recursos que este año consiga el Departamento de Antioquia por concepto del impuesto vehicular se destinarán a financiar los programas contra el hambre en la región. Así lo señaló la Gobernación de Antioquia este miércoles, haciendo un llamado a los contribuyentes a sumarse a esa estrategia y rindiendo además un balance de las inversiones realizadas desde 2024. Le puede interesar: Medellín Cero Hambre fue premiada como una de las mejores iniciativas de innovación pública en el mundo Isabel Cristina Londoño, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación, resaltó que, al cierre del año pasado, el Departamento logró incrementar en un 15,7% el recaudo de este tributo. Esto significa cerca de $101.000 millones más de lo recaudado en 2024, para un consolidado de $741.333 millones al cierre de 2025. La funcionaria agregó que en los últimos dos años la inversión en la lucha contra el hambre en Antioquia ya se ubica en el orden de los $800.000 millones, con un foco especial en las madres gestantes, niños menores de 5 años, adultos mayores con discapacidad y el programa de alimentación en los colegios.

Londoño sostuvo que para este año la expectativa de recaudo es llegar a los $785.000 millones, procurando superar los $740.000 millones de 2025. “Estamos invitando a todos los antioqueños a que se unan a la campaña de pago del impuesto vehicular”, dijo la funcionaria. “Es muy importante destacar que estamos llegando a los más vulnerables, a las poblaciones focalizadas que más lo necesitan en el departamento”, sostuvo. Lea también: El hambre en el mundo bajó ligeramente en 2024, según la ONU, ¿cómo le fue a Colombia? La situación de hambre ha sido uno de los problemas más críticos en el departamento durante los últimos años. Según han alertado programas como Antioquia Cómo Vamos, iniciativa del sector privado que le hace seguimiento a los indicadores de calidad de vida, en 2025 la inseguridad alimentaria moderada o severa en el departamento se mantiene por encima del promedio nacional.

El dato, de acuerdo con la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) del Dane, da cuenta de que dicha inseguridad pasó de 22% en 2023 a 28% en 2024 en promedio. De igual forma, el programa alertó que la situación es más compleja en la zona rural, donde el 33% de la población está en inseguridad alimentaria, en comparación con un 27% de los centros urbanos. Siga leyendo: Antioquia volvió a pedir asistencia militar a la Nación por crisis en 26 municipios Las subregiones en las que los índices se mantienen más críticos son Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio, que, a pesar de su gran potencial económico, tienen dicha inseguridad por encima del 50%. Son también estas tres subregiones las que más alertas registran por menores de cinco años en condición de desnutrición.

A nivel departamental, cabe recordar que los menores en esta condición se ubicaron en 2.547 en 2024, muchos más de los 2.050 reportados en 2023. “Si bien el acceso a una cantidad oportuna de alimentos es importante para un porcentaje importante de los hogares, la calidad de estos es fundamental para una base más amplia: la preocupación por los alimentos (41%), la falta de alimentos saludables (39%) y la poca variedad (36%), son las principales tres experiencias que reportan los hogares en el departamento”, añadió ese programa en un reciente informe, en el que compendió los principales retos para Antioquia en este 2026. Según desglosó la Gobernación, son varios los programas en los que se están focalizando los esfuerzos para mejorar esas cifras. Uno de los más importantes se trata de Arrullos, que tiene inscritas a por lo menos 32.000 madres gestantes en riesgo.