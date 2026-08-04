Ejecución del Presupuesto llegó a 41% en junio, con 20 sectores rezagados y recursos de emergencia sin ejecutarse

El Ministerio de Hacienda informó que, al cierre del primer semestre, la ejecución del Presupuesto General de la Nación llegó a 41%. Según el documento de la cartera, al 30 de junio el avance en la ejecución (41%) se ubicó ligeramente por encima del promedio histórico de los últimos 25 años (38,1%).
No obstante, si se excluye el pago del servicio de la deuda, la ejecución alcanza 39,6%.
Del presupuesto total de $555,8 billones, en los primeros seis meses del año se comprometieron $297,8 billones, se obligaron recursos por $229,7 billones y los pagos llegaron a $227,1 billones.
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