Ejecución del Presupuesto llegó a 41% en junio, con 20 sectores rezagados y recursos de emergencia sin ejecutarse

El Ministerio de Hacienda informó que, al cierre del primer semestre, la ejecución del Presupuesto General de la Nación llegó a 41%. Según el documento de la cartera, al 30 de junio el avance en la ejecución (41%) se ubicó ligeramente por encima del promedio histórico de los últimos 25 años (38,1%). No obstante, si se excluye el pago del servicio de la deuda, la ejecución alcanza 39,6%. Del presupuesto total de $555,8 billones, en los primeros seis meses del año se comprometieron $297,8 billones, se obligaron recursos por $229,7 billones y los pagos llegaron a $227,1 billones. Le puede interesar: De la Espriella promete subir Colombia Mayor a $400.000, pero primero deberá cubrir un faltante de $3,2 billones

Los sectores con mayor y menor ejecución

En cuanto a los sectores, al cierre de junio las obligaciones ascendieron a $153 billones (41,8%), mientras que los pagos efectivos fueron de $151,9 billones (41,5%). Sin embargo, Hacienda (26,8%), Transporte (15,6%) y Presidencia de la República (4,4%) fueron los sectores con menor ejecución. En total, 20 sectores presentan rezagos presupuestales, ya que el nivel de pagos registrado se ubica por debajo del promedio histórico. En contraste, los sectores con mayor avance en la ejecución del gasto fueron Deporte y Recreación (54,2%), el Congreso de la República (52%) y Educación (49,9%), excluyendo el servicio de la deuda pública. El top cinco lo completan Energía (49,4%) y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (49,1%). Lea más: Contraloría alerta que deuda pública absorberá $118 billones del Presupuesto de 2027 y desplaza el crecimiento de la inversión

Estado de la deuda

En cuanto al servicio de la deuda, las apropiaciones ascienden a $100 billones. Durante el primer semestre se comprometió 53,6% de esos recursos; al cierre de junio, las obligaciones alcanzaron 49,2% y los pagos, 48,1%. Al desagregar este rubro, la deuda externa ($38,4 billones) registró una ejecución de obligaciones de 38% y pagos de 35,2%, mientras que la deuda interna ($62 billones) alcanzó una ejecución de 56,2% tanto en obligaciones como en pagos. Por el lado de la inversión, de los $89,5 billones asignados se comprometió 62,3% ($55,8 billones), mientras que las obligaciones llegaron a 30,5% ($27,3 billones) y los pagos alcanzaron 30% ($26,8 billones).

¿Y la inversión?

El informe también resalta la alta concentración de los recursos de inversión. Según el Ministerio de Hacienda, solo 12 sectores concentran 88,6% del presupuesto destinado a este rubro, con asignaciones por $79,3 billones. Por otro lado, el documento evidencia un rezago en la ejecución de los recursos adicionados para atender la emergencia económica declarada en febrero por el “frente frío”, que afectó a ocho departamentos del norte del país. Conozca también: Contraloría investiga bonos TES por $43,4 billones del Gobierno Petro: intereses subirían $316.500 millones Los $8,6 billones incorporados al Presupuesto General de la Nación para atender esta situación aún no registraban ejecución con corte a mayo. Aunque de ese monto ya se comprometieron $6,39 billones, equivalentes a cerca de tres cuartas partes de la adición presupuestal, todavía no se han generado obligaciones ni pagos. En términos presupuestales, esto significa que, aunque los recursos fueron asignados para atender la emergencia provocada por la temporada de lluvias, aún no se han traducido en bienes, servicios u obras para las comunidades afectadas. Por ello, la ejecución efectiva de los $8,6 billones permanece en 0%. Las metas de ejecución aún no están en los niveles esperados a esta altura del año. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: