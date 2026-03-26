Ricardo Roa sigue atornillado en Ecopetrol, pese a más escándalos; y la USO se le rebota a Petro

La junta directiva de Ecopetrol decidió mantener a Ricardo Roa como presidente de la compañía, pese a la presión de sindicatos y accionistas y en medio de nuevos cuestionamientos que golpean la reputación de la petrolera.
La determinación se conoció ayer, un día después de una sesión extraordinaria que se extendió por más de 10 horas sin una decisión inmediata. En ese encuentro, el órgano directivo evaluó múltiples solicitudes que pedían la salida del directivo.
Entre ellas, la comunicación de la Unión Sindical Obrera (USO), que pidió apartarlo del cargo y advirtió sobre una eventual movilización nacional si no se tomaban medidas.
El pronunciamiento de la USO provocó un duro rifirrafe con el presidente Gustavo Petro, quien acusó al sindicato de “uribista” y de convertirse en “una empresa de tercerización”. El mandatario escaló sus señalamientos y dijo que en la época de precios altos del petróleo en 2015 Ecopetrol no aprovechó su oportunidad para reinvertir en energías limpias debido a la corrupción. “Lástima que parte de la USO siga y se alíe con estos corruptos”, agregó.
Petro afirmó que se reunirá con los delegados del Gobierno en la junta a directiva “y tomaremos las decisiones para que Ecopetrol no espere la quiebra cuando bajen los precios del petróleo sino que garantice las inversiones”.
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La USO ya le había dicho a Petro que es imposible callar “si existe un riesgo real por la permanencia del presidente Roa en la empresa” y planteó que no estará “en la fila de los dogmas ni el fundamentalismo idealista por conveniencia política”
A lo anterior se sumaron requerimientos de accionistas minoritarios, preocupados por la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, así como por posibles riesgos contractuales y regulatorios. También fue analizada la solicitud del apoderado de Luis Enrique Rojas Cuéllar, expresidente de Hocol, quien pidió la renuncia de Roa.
Tras lo que calificó como un análisis “juicioso”, la junta de Ecopetrol concluyó, con apoyo de la Dirección Corporativa de Cumplimiento y asesores externos en Colombia y Estados Unidos que, hasta ahora, no existen incumplimientos de la regulación aplicable ni de contratos de crédito u otros acuerdos relevantes derivados de la situación del presidente.
Asimismo, aseguró que no ha recibido notificaciones de procesos o requerimientos por parte de autoridades del mercado de valores, y recordó que el pasado 11 de marzo ya había informado sobre la imputación de cargos y sus efectos internos.