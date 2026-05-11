Hallan cadáver abandonado en una nevera al lado de un basurero en el deprimido de Villanueva, Medellín

En uno de los basureros que se crean en los alrededores del deprimido de Villanueva, en el centro de Medellín, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una persona abandonado dentro de la caja de una nevera. Por estos hechos, tres personas fueron capturadas por las autoridades.
Los hechos ocurrieron este sábado en la calle 57B con la carrera 57 (avenida Ferrocarril), en el centro de Medellín, luego de que las autoridades observaran que tres hombres abandonaron en el basurero la nevera y dentro de la misma había un cuerpo con una tela amarrada del cuello y sus extremidades inferiores.