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Hallan cadáver abandonado en una nevera al lado de un basurero en el deprimido de Villanueva, Medellín

La víctima, al parecer, habría muerto en el sector conocido como el Bronx. Por este hecho hubo tres personas capturadas.

  • En este sector se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de esta persona, a quien abandonaron en una nevera junto a uno de los basureros que crean los propios habitantes de calle que se mantienen en el circuito entre el Bronx y la glorieta de La Minorista. FOTO: JAIME PÉREZ
    En este sector se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de esta persona, a quien abandonaron en una nevera junto a uno de los basureros que crean los propios habitantes de calle que se mantienen en el circuito entre el Bronx y la glorieta de La Minorista. FOTO: JAIME PÉREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
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En uno de los basureros que se crean en los alrededores del deprimido de Villanueva, en el centro de Medellín, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una persona abandonado dentro de la caja de una nevera. Por estos hechos, tres personas fueron capturadas por las autoridades.

Los hechos ocurrieron este sábado en la calle 57B con la carrera 57 (avenida Ferrocarril), en el centro de Medellín, luego de que las autoridades observaran que tres hombres abandonaron en el basurero la nevera y dentro de la misma había un cuerpo con una tela amarrada del cuello y sus extremidades inferiores.

Al tenerse registro de la muerte, las autoridades comenzaron a hacer seguimiento con las cámaras de seguridad que hay en este punto de la comuna 10 (La Candelaria). En ellas se visualizó cómo las tres personas en cuestión movilizaban desde el sector el Bronx la caja de la nevera en una carreta.

Según el reporte policial, las personas habían sacado al hombre de una vivienda de este sector y lo llevaron a la pendiente que conecta la glorieta de La Minorista con este sector y abandonarlo en un basurero creado por los habitantes de calle que se mantienen en esta zona del centro de la ciudad.

Entérese: Hallan cuatro cuerpos embolsados en cinco días en el Valle de Aburrá

Los siguieron por cámaras

Con las cámaras de seguridad se vio con claridad que las tres personas, al dejar los despojos mortales, comenzaron a correr hacia el Bronx para intentar ocultarse, pero las autoridades lograron individualizarlos de inmediato.

Un grupo especial conformado por agentes de la Policía y de la Fiscalía llegaron a la zona, en plena noche del sábado, y comenzaron a buscar a las tres personas y al ubicarlas realizaron su captura respectiva para que respondan por estos hechos.

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Los capturados por estos hechos fueron Cristian David Moncada Correa, de 20 años; Juan Guillermo Arango Restrepo, y Lenyn Alfonso Gamarra Pérez, un venezolano de 25 años. Todos tres serían habitantes de calle que se mantendrían en el Bronx, según las autoridades.

Los tres capturados serán presentados en próximas horas ante un juez de control de garantías con el fin de establecer su responsabilidad en esta muerte y saber si habría más personas detrás de la misma.

Así mismo, el cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, para las labores de identificación, a la vez de establecer si esta persona fue asesinada o su muerte se produjo por otras circunstancias. Esta persona no fue identificada, puesto que no se le encontraron documentos debido a su condición de habitante de calle.

Con este caso son 12 las personas halladas en contenedores en el Valle de Aburrá, entre bolsas, costales y otros elementos. El año pasado, a la fecha, se contabilizaban seis casos y en 2024 la cifra llegaba a los 18 casos.

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