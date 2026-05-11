Exportaciones de oro colombiano se disparan 135% en primer trimestre de 2026

El oro se convirtió en el gran motor de las exportaciones colombianas durante el primer trimestre de 2026. Las ventas externas de este mineral alcanzaron US$2.311 millones, lo que representó un crecimiento de 135,5% frente al mismo periodo de 2025, cuando sumaron US$981,4 millones. El fuerte incremento del metal precioso terminó impulsando nuevamente a los sectores minero energéticos, que retomaron el liderazgo dentro de la canasta exportadora del país. Según cifras de la Dian analizadas por Analdex, las exportaciones minero energéticas representaron 53,1% de las ventas externas totales entre enero y marzo de 2026, superando a las no mineras, que participaron con 46,9%. Le puede gustar: Estas son las rutas por las que se mueve el mercurio para la minería ilegal en Antioquia El comportamiento marca un cambio frente al cierre de 2025, cuando las exportaciones no minero energéticas tenían mayor peso, con 52,5% de participación, mientras las mineras y de hidrocarburos representaban 47,5%.

¿Por qué subieron 135% las exportaciones de oro?

El crecimiento de las exportaciones de oro también está explicado por el fuerte aumento en los precios internacionales del metal. Durante el primer trimestre de 2026, las cotizaciones del oro subieron más de 50% frente al año anterior, convirtiéndose en el principal motor del incremento en el valor exportado por Colombia. De hecho, el crecimiento estuvo más asociado al alza de precios que al aumento en las cantidades vendidas al exterior, cuyo volumen avanzó 29,8%.

A este comportamiento se suma la reconfiguración de la canasta exportadora colombiana. La moderación en las ventas externas de combustibles y otros productos energéticos abrió espacio para que el oro ganara protagonismo dentro del comercio exterior del país. Otro factor clave detrás del auge del metal precioso es la incertidumbre económica global. La menor preferencia de inversionistas por el dólar, junto con decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, aumentó la demanda mundial de activos refugio, especialmente oro.

Oro, carbón y cobre empujan el comercio exterior

El auge del oro estuvo acompañado por otros productos extractivos que también mostraron importantes crecimientos. El carbón registró exportaciones por US$990,8 millones, con un aumento de 31,1% frente al año anterior. A su vez, los minerales de cobre pasaron de poco más de US$300.000 a US$77,4 millones, equivalente a un crecimiento superior al 24.000%. México, Perú y China fueron los principales destinos de este producto. Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, aseguró que “a pesar de la política de transición energética del actual gobierno, estos productos son los que más pesan actualmente en las exportaciones, dado que el mundo sigue necesitando y demandando estos bienes”. El dirigente gremial explicó además que las agroexportaciones, que durante 2025 habían servido de soporte frente a la desaceleración minera, empezaron a perder fuerza en marzo por el menor dinamismo del café.

¿Qué está pasando con las agroexportaciones?

Aunque el agro continúa teniendo un peso relevante dentro de las exportaciones no mineras, comenzó a mostrar señales de desaceleración. Durante 2025, las exportaciones no mineras llegaron a US$26.395 millones. De ese total, US$15.295 millones correspondieron al sector agropecuario, equivalente a 58%. Entre enero y marzo de 2026, las ventas externas no mineras alcanzaron US$6.482 millones, de las cuales US$3.977 millones provinieron del agro, con una participación de 61%.

Sin embargo, solamente en marzo las agroexportaciones cayeron 6,8%, luego de varios meses consecutivos de crecimiento, debido principalmente a la desaceleración en las ventas de café. Pese a esto, productos como banano, aceite de palma, rosas, aguacate Hass y plátano mantuvieron aumentos importantes en los mercados internacionales.

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